Засилени мерки за сигурност на Балканите заради ескалацията около Иран

Ескалацията около Иран, съвместната израело-американска военна операция, съобщенията за смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей и последвалите ирански удари в редица държави от Близкия изток предизвикаха бързи политически и дипломатически реакции на Балканите, предаде БГНЕС.

Правителства свикаха извънредни заседания по сигурността, засилиха охраната на ключови обекти, издадоха предупреждения към гражданите си и активираха планове за евакуация, докато в някои страни се очертаха и вътрешнополитически разногласия.

Турция: протести пред бази на НАТО и готовност за посредничество

В Турция се проведоха демонстрации пред базите на НАТО в Измир и Адана по призив на Турската комунистическа партия. На транспаранти пред базата в Измир беше изписано „Долу империализма, долу ционизма“, а протестиращите настояха за закриване на базите. За 1 март различни антиамерикански и антиизраелски групи също бяха обявени протести.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган осъди ударите срещу Иран, като заяви, че те нарушават суверенитета на страната и застрашават регионалния мир. Той определи като неприемливи и иранските ракетни и дронови атаки срещу държави от Залива, приютяващи американски бази.

Анкара традиционно се противопоставя на военна намеса в Иран. С над 500 километра обща граница Турция се опасява от дестабилизация, икономически сътресения и евентуална бежанска вълна. Към момента ситуацията на граничния пункт Капъкьой остава спокойна.

Турското външно министерство обяви, че страната е готова да съдейства за посредничество. Ердоган е провел разговори с лидери от региона и с президента на САЩ Доналд Тръмп, а турските министри са в контакт с колеги, включително с иранския външен министър Абас Арагчи.

Гърция: извънреден съвет и предупреждения към корабоплаването

В Атина премиерът Кириакос Мицотакис свика извънредно заседание на съвета по сигурността заради близостта на конфликта и наличието на американска база в Суда, Крит, където мерките са засилени. Самолетоносачът USS Gerald R. Ford акостира там на 24 февруари, преди да бъде разположен край Израел.

„Гърция действа хладнокръвно като фактор на стабилност в региона. Трябва да се избегне по-нататъшна ескалация“, заяви Мицотакис и подчерта значението на защитата на цивилните и международното право.

Гръцките морски власти препоръчаха на корабите под гръцки флаг да избягват Персийския залив, Оманския залив и Ормузкия проток.

Министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас свика извънредно заседание в министерството в неделя сутринта, за да оцени развитието на събитията в Близкия изток съвместно с ръководството на въоръжените сили.

България: няма военна опасност

Съветът по сигурността у нас обяви, че към момента няма пряка военна заплаха за територията на България. Служебният премиер Андрей Гюров заяви, че България не е страна в конфликта и не участва по никакъв начин във военната операция.

МВР и службите са предприели превантивни мерки, а в МВнР работи денонощен кризисен щаб. Анализира се и рискът от засилен миграционен натиск, като граничните служби са в повишена готовност.

Военният министър Атанас Запрянов подчерта, че България не може да бъде пряка цел, тъй като не участва в операцията и на българска територия няма ударни средства, свързани с нея.

Външният министър Надежда Нейнски съобщи, че над 11 400 български граждани пребивават в региона на конфликта. В Израел постоянно пребиваващите са над 10 хил., като повечето са с двойно гражданство. В Ирак има 140 български граждани и над 360 с двойно гражданство, а в Катар – около 300. Активирани са планове за евакуация и се обсъждат варианти за сухопътен маршрут през Азербайджан при необходимост.

Нейнски увери, че доставките на горива за следващите месеци са осигурени и са разработени алтернативни енергийни трасета, така че евентуално затваряне на Ормузкия проток да не засегне страната.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи иранските удари в региона като опасна ескалация и призова за дипломатическо решение.

Сърбия

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че конфликтът е бил подготвян дълго време и няма да приключи бързо. Той обяви, че Сърбия ще засили отбранителните си способности.

Сръбското посолство в Техеран е било повредено при въздушни удари, след което дипломатическият персонал е изтеглен в Азербайджан. Няма пострадали. Външното министерство повиши предупреждението за пътуване до Иран, Израел, ОАЕ, Катар, Кувейт и Бахрейн до най-високо ниво.

Косово, Албания и Северна Македония

Президентът на Косово Вьоса Османи заяви, че „часът на свободата е настъпил за народа на Иран“ и благодари на САЩ и президента Тръмп.

Албанският премиер Еди Рама изрази твърда подкрепа за Израел и САЩ и подкрепи усилията за възпиране на Техеран от придобиване на ядрени или други военни способности.

Външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски заяви, че Скопие стои до американските си съюзници, като подчерта, че дипломацията трябва да остане водеща.

Румъния: отменени полети и препоръки към гражданите

Румъния призова гражданите си да напуснат Иран и Израел. Полетите между Букурещ и Тел Авив бяха отменени, което засегна близо 1500 пътници за един ден. TAROM и Wizz Air временно преустановиха полети до Тел Авив, Дубай, Абу Даби и Аман.

Властите подчертаха, че мерките са предприети от съображения за сигурност и призоваха гражданите да следят указанията на външното министерство.

