Най-много български туристи са блокирани в Дубай заради конфликта в Близкия изток

Най-голям е броят на блокираните български туристи в Дубай, като там се намират над хиляда наши сънародници, а в държавите, които са засегнати от военния конфликт в Близкия изток те са над 1200-1250 души. Това съобщи служебният министър на туризма Ирена Георгиева пред БНР.

Георгиева допълни, че Министерството на туризма (МТ) е в непрекъсната комуникация с туроператорските фирми и броят на засегнатите се променя непрекъснато. Служебният министър акцентира, че има и индивидуални туристи, за които МТ също получава информация.

Имаме и българи, които са тръгнали и са се качили на круизен кораб и се намират в пристанище на Дубай, каза тя.

Туристите трябва да бъдат в хотелите, да не излизат на улицата в името на сигурността им и да следват разпорежданията на местните власти, препоръча служебният министър.

По думите ѝ се обмислят различни планове, включително и план за евакуация на туристите, когато се отвори коридор във въздушното пространство.

По-рано МТ съобщи, че ведомството работи в тясно взаимодействие с Министерството на външните работи и сформирания към него кризисен щаб. Налице е план за действие, като се изчаква подходящ и безопасен момент за придвижване, тъй като към настоящия етап оценката на компетентните институции е, че оставането на сигурни места е по-безопасно от пътуване по въздух или по сухопътни маршрути. Българските граждани не са забравени - тяхната сигурност е основен приоритет, уверяват от МТ.

По-рано днес Министерството на външните работи повиши степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5: Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната.

Служебният министър на външните работи Надежда Нейнски съобщи вчера, че около 11 400 български граждани и стотици наши туристи са блокирани в Близкия изток. Днес тя разговаря по телефона с външния министър на Израел Гидеон Саар, съобщиха от Министерството на външните работи в профила на ведомството във Facebook.

По време на разговора е бил направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток, като Саар е уверил първия ни дипломат, че израелското правителство има готовност да съдейства при необходимост от завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани, допълниха от МВнР.

От Обединение „Бъдеще за туризма“ заявиха вчера, че около 1000 български туристи се намират в момента в района на Персийския залив и са блокирани заради отменени полети.

В Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров свика вчера заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната.

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

