Иран потвърди смъртта на Хаменей, въздушните удари на Израел и Иран продължават

Израел осъществи нова вълна от атаки срещу Иран, докато иранците са обхванати от несигурност след убийството на върховния им лидер аятолах Али Хаменей при ударите на САЩ и Израел, а президентът Доналд Тръмп предупреди с последици при ответен удар, предава Ройтерс.

Часове след като и двете страни съобщиха, че аятолах Али Хаменей е бил убит при въздушен удар от военната кампания за сваляне на правителството на Ислямската република, иранските държавни медии потвърдиха смъртта на 86-годишния лидер в събота.

В нов удар за ръководителите на Иран началник-щабът на Въоръжените сили Абдолрахим Мусави също е бил убит при въздушните нападения, съобщи телевизия Iran TV.

САЩ ще ударят Иран „с невиждана досега сила“, предупреди Тръмп в неделя, ако близкоизточната страна предприеме ответен удар след смъртта на Хаменей.

„Иран току-що заяви, че ще нанесе много силен удар днес, по-силен удар, отколкото са понасяли някога преди“, отбеляза Тръмп в публикация в Truth Social.

„Но е по-добре да не го правят, защото ако го направят, ще им нанесем толкова силен удар, какъвто не са виждали никога преди!“, добави той.

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани съобщи, че ще бъде установен временен ръководен съвет.

Той обвини САЩ и Израел, че се опитват да ограбят и разединят Иран и предупреди „сепаратистките групи“, че ще се натъкнат на суров отговор, ако се опитат да предприемат действия, съобщи държавната телевизия.

В заявление, насочено към Тръмп и близкия му съюзник, израелския премиер Бенямин Нетаняху, председателят на иранския парламент Мохамад Бакер Калибаф заяви, че те са преминали червена линия и ще „платят за това“.

Израелски източник заяви пред Ройтерс, че няма промяна във военната стратегия след убийството на Хаменей и че ударите срещу ирански официални представители и ракетна инфраструктура ще продължат.

Втори ден на силни взривове

Редица силни взривове бяха чути за втори ден в неделя в регионалния бизнес хъб Дубай и в столицата на Катар Доха, съобщиха очевидци, след като Иран предприе ответни удари срещу съседните страни от Персийския залив.

Бял дим от ракетни прехващачи беше забелязан в небето над Дубай, а черен дим се издигна над пристанището Джебел Али, едно от най-натоварените в Близкия изток.

Иран, който заяви, че ще атакува американски бази, ако бъде нападнат, удари редица други мишени, като постави Персийския залив, който е голям производител на петрол, на нокти.

Сирени за въздушно нападение можеха да бъдат чути многократно в Израел рано в неделя, а поредица от взривове се чуха в Тел Авив, след като усъвършенстваните системи за противовъздушна отбрана на Израел прехващаха ракети от поредната иранска офанзива.

За момента няма съобщения за щети или пострадали.

Тръмп заяви, че въздушните удари имат за цел да прекратят десетилетната заплаха от Иран и да гарантират, че страната няма да разработи ядрено оръжие.

Той се опита да оправдае рискования си ход, който изглежда противоречи на твърденията му, че е против американско участие в сложни конфликти в чужбина.

„Това е не само справедливост за народа на Иран, а за всички велики американци и хората от много страни по целия свят, които бяха убити или осакатени от Хаменей и неговата банда кръвожадни главорези“, написа Тръмп в Truth Social.

Тръмп и Нетаняху призоваха иранците да използват рядката си възможност да свалят клерикалните си лидери.

Ръководителите вече са подложени на натиск на няколко фронта

Ръководителите вече бяха под натиск от икономиката, засегната от санкции, и от протестиращите, които отново се оказаха готови да излязат на улицата въпреки ожесточеното смазване на протестите. Освен това съюзниците на Иран в региона бяха значително отслабени при израелските нападения.

Израел и САЩ извършиха нападенията в момент, когато Хаменей и неговите висши съветници са провеждали среща, съобщиха двама американски източници и американски официален представител, запознат с въпроса.

Хаменей работел в офиса си при нападението в събота, информираха държавните медии. При нападението са били убити също негова дъщеря, внук, снаха и зет.

Според експерти макар, че смъртта на Хаменей и на други ирански ръководители ще нанесе сериозен удар на страната, това не означава непременно края на управлението на духовниците в Иран или на влиянието на елитните Гвардейци на революцията над населението.

Тръмп говори за щурма през 1979 г. срещу американското посолство в Техеран, когато ирански студенти-активисти в координация с радикални духовници взеха 52 американци за заложници за 444 дни, като поискаха екстрадирането на сваления шах от САЩ.

Израелската армия заяви, че е атакувала системите за балистични ракети и противовъздушна отбрана на Иран при ударите в неделя сутринта.

Иранските въоръжени сили скоро ще отговорят отново с най-голямата си офанзива срещу американски бази и Израел, заявиха Гвадейците на революцията в изявление в неделя.

Вчера Иран отговори на първоначалните атаки, като изстреля стотици ракети и дронове срещу американски войски и градове в Израел и в арабски страни, които са съюзници на Вашингтон, което доведе до повсеместна отмяна на полети в Близкия изток.

Пентагонът съобщи, че няма загинали или пострадали американци.

Едно от най-големите нарушения на дейността на световната авиация

Големи летища в Близкия изток, включително в Дубай, най-натовареното в света за международни пътувания, бяха затворени в събота, след като ракетният отговор на Иран предизвика едно от най-големите нарушения на дейността на световната авиация от години.

Емблематичният хотел „Бурдж Ал Араб“ и летището, където на ден минават над 1000 полета, са били повредени при среднощна атака срещу обекти в страните от Персийския залив. При нея са поразени също летищата в Абу Даби и Кувейт.

В събота Техеран предупреди, че е затворил Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световното потребление на петрол, и това засили очакванията за рязък скок на цените на петрола.

Групата ОПЕК+ на големите производители на петрол, ще проведе среща в неделя и може да обмисли по-голямо от планираното увеличение на добива, след като няколко собственици на танкери, големи петролни компании и търговски къщи спряха доставките на енергия през Ормузкия проток.

МвнР приема денонощто сигнали за съдействие

Междувременно Министерски съвет информира, че сигнали и молби за съдействие от български граждани се приемат денонощно на телефонните линии на Ситуационния център на Министерството на външните работи:

тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616

факс: +359 2 870 71 37

e-mail: crisis@mfa.bg

Гражданите могат да сигнализират и на телефоните и имейлите на дипломатическите представителства.

Съгласно правото на Европейския съюз, там където България няма свой консул, българските граждани могат да ползват за услуги консулите на другите държави от ЕС.

МВнР прикани българите в Близкия изток да се регистрират в рубриката „Пътувам за“, като използват бутона в горния десен ъгъл на уебстраницата https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.

То съобщи, че вече е повишило степента за риск по отношение на държавите от региона на Ниво 5: Предупреждение за преустановяване на всякакви пътувания и незабавно напускане на страната.