Върховният лидер на Иран Али Хаменей вероятно е убит при атаките в Техеран

Израелски медии съобщават, че върховният аятолах на Иран Али Хаменей е загинал при ударите по резиденцията му в Техеран тази сутрин.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху коментира в телевизионно изявление, че има много признаци, които подсказват, че Хаменей е мъртъв, предава Ройтерс.

„Тази сутрин унищожихме комплекса на тиранина Хаменей“, посочва Нетаняху. По думите му, върховният лидер на Иран е спонсорирал и разпространявал тероризъм в продължение на над 30 години и е направил народа си нещастен.

„Има много признаци, че този тиранин вече го няма. Тази сутрин ликвидирахме високопоставени представители на режима на аятоласите, командири от Революционната гвардия, ключови фигури от ядрената програма – и ще продължим“, казва премиерът на Израел.

Израелски медии съобщават за смъртта на Хаменей, като се позовават на свои източници от силите за сигурност. Според израелски телевизии на американския президент Доналд Тръмп и на Нетаняху е показана снимка на трупа на Хаменей.

Тръмп коментира междувременно пред ABC News, че много от членовете на върховното ръководство на Иран са убити при израелско-американските удари, както и че Вашингтон „има много добра представа“ кои ще са следващите лидери в Техеран. Той изрази убеденост, че Хаменей наистина е убит по време на атаките, а по-късно писа и в собствената си социална мрежа Truth Social, че върховният лидер на Иран е мъртъв.

"Khamenei, one of the most evil people in History, is dead. This is not only Justice for the people of Iran, but for all Great Americans, and those people from many Countries throughout the World, that have been killed or mutilated by Khamenei..." - President Donald J. Trump

Из социалните мрежи циркулира и информация, че един от основните претенденти за поста на Али Хаменей – синът му Муджтаба, също е загинал днес, както и съпругата му.

Засега няма официално потвърждение на информациите от Техеран. От канцеларията на иранския върховен лидер обвиняват Израел и САЩ в "психологическа война“ заради тиражираните версии. Иранската агенция Тасним съобщава, че върховният лидер всъщност лично командва иранските операции по отговора на американско-израелската атака.

Агенциите съобщават, че жители на Техеран празнуват след съобщенията за смъртта на Хаменей. Информациите от страната са оскъдни заради прекъсванията на интернет.

Ударите ще продължат

Нетаняху посочва, че в следващите дни ударите по цели в Иран ще продължат.

Израелската армия предупреди жители край индустриална зона в иранския град Исфахан да се евакуират незабавно заради предстояща атака по военна инфраструктура.

От Пентагона на САЩ междувременно съобщават, че ответните атаки на Иран не са довели до жертви сред американските военни, а щетите по базите на САЩ в региона са минимални. „Силите на Централното командване на САЩ успешно се защитиха срещу стотици ирански ракетни и безпилотни атаки“, посочва се в изявление на Централното командване.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който наблюдава бойните действия от имението си Мар-а-Лаго в щата Флорида, е разговарял по телефона с лидерите на Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Катар и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Израел отдавна иска САЩ да ударят иранският режим. Какво следва?

Докато президентът на САЩ Джордж У. Буш се готвеше да започне война с Ирак през 2003 г., израелски представители се опитваха напразно да насочат вниманието му към Иран. Оттогава те призовават Вашингтон да удари ислямската република с цел смяна на режима. Точно това се случва сега, при това – съвместно с Израел, пише Bloomberg.

Политическият фон в САЩ е по-напрегнат заради опасенията, че атаките могат да поведат страната към поредната „вечна война“. Тези опасения са по-малко значим проблем в Израел.

Два фактора са водещи в това рисково начинание – Тръмп и Нетаняху имат близки отношения. Вторият е нападението на спонсорираната от Иран групировка „Хамас“ срещу Израел през 2023 г., което преработи доктрината му за сигурност.

Според резултати от различни анкети повечето израелци смятат война срещу Иран за оправдана. Техеран отдавна призовава за унищожаването на Израел и въоръжава антиизраелски марионетки, включително „Хамас“ и „Хизбула“ в Ливан. Както външният министър на Израел Гидеон Саар коментира в социалните медии: „Бездействието би било далеч по-опасно от решението за действие, въпреки значителните рискове, свързани с това.“

От гледна точка на Израел Иран не само обогатява уран до ниво, изисквано за атомни бомби, но и бързо възстановява арсенала си от балистични и крилати ракети, които да използва срещу Израел. Техеран продължава да финансира и въоръжава антиизраелски милиции, дори на фона на болезнената суша и други вътрешни кризи.

Настроението сред израелците в момента е смесица от надежда и безпокойство. Израелските лидери казват, че тази война ще промени Иран към по-добро. Проблемът, според някои анализатори, е, че такава война рядко сваля правителства, тъй като се води по въздуха и няма присъствие на място.

„Видяхме какво се случи с иранците, когато се опитаха да демонстрират срещу режима – бяха изклани“, коментира Еял Пинко, бивш командир на израелския флот, който сега работи в университета Бар Илан край Тел Авив. Според него режимът е разположил танкови батальони в големите градове, за да потушава бързо антиправителствени демонстрации, макар да не посочва източника на тази информация.

Освен това, повечето анализатори твърдят, че независимо колко непопулярно е едно правителство, е малко вероятно неговите хора да се присъединят към контрареволюция, започната от външни сили. Вместо това е по-вероятно да се обединят около знамето.