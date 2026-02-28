От "опасна ситуация" до "краят на тероризма е близо": Реакциите на политиците на ударите по Иран

Израел и САЩ предприеха удари по цели в Иран в събота, с което въвлякоха страните от Близкия изток в нова военна конфронтация.

Атаките са насочени към ядрени и военни обекти в ислямската република, както и срещу висши военни командири и политическото ѝ ръководство. Целта на операцията е свалянето на режима на аятолах Али Хаменей, което беше потвърдено от президента на САЩ Доналд Тръмп и премиера на Израел Бенямин Нетаняху, и прекратяване опитите на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие.

Бомбардирани са домът на върховния аятолах в Техеран, сградата на военното разузнаване, сградите на Министерството на отбраната, агенцията на Иран за атомна енергия и други правителствени и военни обекти. Все още не е известно местонахождението и състоянието на Хаменей и президентът на Иран Масуд Пезешкиян, който също е сред целите на атаките, съобщава се за жертви сред командването на Революционната гвардия.

Иран отговори, като атакува Израел с над 150 ракети, малко повече от 30 от които достигнаха до страната, както и военните бази на САЩ в страните от региона, вкл. Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Бахрейн, Саудитска Арабия и Йордания.

Ето и реакциите на световните лидери:

Европейските лидери: Ситуацията е "опасна" и "обезпокоителна"

Първият дипломат на ЕС Кая Калас определи ситуацията в Иран като „опасна“, съобщава Politico.

Калас е провела разговор с министъра на външните работи на Израел Гидеон Саар и „се координира тясно с арабските партньори, за да проучи дипломатическите пътища“, според нейна публикация в платформата X.

Събитията са „силно обезпокоителни“, посочва се в съвместно изявление на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен и председателят на Съвета на ЕС Антонио Коща.

Двамата призовават за „максимална сдържаност“, като посочват, че „осигуряването на ядрена безопасност и предотвратяването на всякакви действия, които биха могли допълнително да ескалират напрежението или да подкопаят глобалния режим за неразпространение на ядрените оръжия, е от критично значение“.

ЕС ще изтегли и несъществения персонал от дипломатическите мисии в страните от региона.

Президентът на Полша Доналд Туск призова полските граждани в Иран да следват инструкциите на местните власти. „Единството на поляците по въпроса за сигурността е особено важно днес“, пише той в публикация в платформата X.

Финландският премиер Петери Орпо посочва също в публикация в X, че „най-важното е да се спрат ударите и всички възможни контраудари възможно най-бързо“.

Кипър, като страна, разположена най-близо до Израел, активира план за „безопасна евакуация на гражданите от близките кризисни райони (от по-широкия регион на Близкия изток)“ през страната, заяви министърът на външните работи Константинос Комбос също в пост в X.

Германското правителство се консултира с европейските си съюзници, за да координира отговора на атаките, предприети от Израел и САЩ срещу Иран, коментира говорителят на кабинета Щефан Корнелиус. Говорител на НАТО коментира пред Ройтерс, че алиансът следи отблизо събитията в региона на Близкия изток.

Приоритет на Франция е защитата на гражданите и силите в Близкия изток, коментира и френския заместник-министър на въоръжените сили Алис Руфо. Франция има военни бази в ОАЕ, Катар и Йордания. Президентът на страната Еманюел Макрон призова за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Великобритания също разполага със сили в региона и декларира готовност да защити интересите си. Премиерът на Италия Джорджа Мелони свика видеконферентна среща с вицепремиера и министър на външните работи Антонио Таяни, вицепремиера Матео Салвини и министъра на отбраната Гуидо Крозето, в която участват и ръководителите на разузнаването.

„Неоправдан акт на война, неодобрен от Конгреса“

Критиците на американския президент Доналд Тръмп от Конгреса заклеймиха военните действия като „неоправдан акт на война, неодобрен от Конгреса“, според публикация на Politico.

Един от първите демократи, които коментираха ударите, сенатор Рубен Галего, посочва, че „можем да подкрепим движението за демокрация и иранския народ, без да изпращаме нашите войски да умират“.

В САЩ се чуват и одобрителни гласове, вкл. от известния с острата си позиция спрямо Иран сенатор Линдзи Греъм от републиканците. "Краят на най-големия държавен спонсор на тероризма е близък“, коментира Греъм в социалните мрежи.

(Продължава на следващата страница)