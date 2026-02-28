Израел и САЩ са атакували цели в Иран*

Силите на Израел са предприели превантивна атака срещу цели в Иран, съобщава израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Times of Israel.

Кац посочва, че е обявено извънредно положение в цялата страна. Командването на вътрешния фронт на израелските отбранителни сили предупреждава цивилните да стоят близо до бомбоубежища, чува се и вой на сирени из страната.

От армията поясняват, че обявената тревога е „проактивна“ и има за цел да подготви обществеността за възможен ракетен обстрел от Иран.

Страната затвори и въздушното си пространство, като всички граждански полети са отменени. Училищата са затворени, забранени са събиранията на обществени места.

Медията показва и кадри от столицата на Иран – Техеран, на които се вижда, че се издига дим от поразени цели.

Според източник на израелската медия от службите за сигурност атаката е съвместна операция на САЩ и Израел. Информацията е потвърдена пред медията и от американски източник. Ударите са насочени към обекти, от които Техеран може да атакува Израел.

Експлозиите в Техеран са на различни места в града. Според Асошиейтед прес един от взривовете е бил в близост до канцеларията на израелския върховен лидер аятолах Али Хаменей, пише БТА. CNN съобщава, че са ударени и Агенцията за атомна енергия, Министерството на отбраната, Министерството на разузнаването, както и за жертви сред командването на Революционната гвардия.

Times of Israel съобщава и за взривове в Исфахан, Карадж и Керманшах.

Израелски източинци посочват, че крайната цел е свалянето на режима в Иран, като операцията е подготвяна от месеци и за нея е взето решение преди няколко седмици. Началният момент за ударите - през деня, е избран с цел изненада, като очакванията са операцията да продължи няколко дни.

Тази цел беше потвърдена и от президента на САЩ Доналд Тръмп. "До членовете на Ислямската революционна гвардия, въоръжените сили и цялата полиция. Казвам, че трябва да оставите оръжията и ще имате пълен имунитет, или ще се изправите пред сигурна смърт", посочва Тръмп в осемминутно видеоизявление, публикувано в неговата социална платформа Truth Social.

"На великия, горд народ на Иран казвам, че часът на вашата свобода е близо. Не напускайте домовете си", добавя президентът на САЩ в обръщението си. "Когато приключим, поемете управлението. Ще бъде ваше. Това вероятно ще бъде единственият ви шанс. ... Америка ви подкрепя с огромна сила и опустошителна мощ", допълва той.

Официалният канал в Telegram на израелската служба за външно разузнаване Мосад на персийски език призовава иранските граждани да подкрепят "завръщането на Иран към славните му дни".

Кабинетът на премиера на Израел Бенямин Нетаняху публикува негово изявление на иврит, в което той казва, че операцията е с цел "да се премахне езкистенциалната заплаха, която ислямската република представлява за Израел", както и "да се създадат условия" иранците да променят сами съдбата си. "Не бива да се позволява на този убийствен, терористичен режим да се въоръжи с ядрени оръжия, които биха му позволили да заплашва цялото човечество", казва Нетаняху.

Израелските отбранителни сили казват, че Иран не се е отказал от намеренията си да унищожи Израел и е ускорил производството на балистични ракети. Режимът в Техеран е ускорил и финансирането и обучението на прокси силите, разположени в близост до Израел, както и е започнал да възстановява ядрените обекти и да укрепва ядрените си програми.

Израелската армия посочва, че се цели по ирански военни обекти, както и че е привикала до 20 хил. резервисти.

От вчера редица държави, сред които САЩ, Великобритания и Китай, евакуират служители на посолствата си и техните семейства от Близкия изток. Издадени са и предупреждения за пътуващите в региона заради опасенията от регионален конфликт, пише Bloomberg.

Австралия, Полша, Финландия, Швеция и Сингапур са сред държавите, които съветват гражданите си да напуснат региона. Великобритания обяви, че временно изтегля дипломатически персонал от Иран.

САЩ събраха сериозен военен арсенал и сила в региона на фона на продължаващите дипломатически преговори за ядрената програма на Иран. Последният кръг от преговорите между САЩ и Иран се проведе в четвъртък в Женева, Швейцария. Двете страни се споразумяха техни представители да се срещнат отново през следващата седмица. Техническите преговори е възможно да се проведат в понеделник във Виена.

Оман е медиатор в преговорите между САЩ и Иран. Министърът на външните работи на Оман Бадр Албусаиди се срещна с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс в Белия дом в петък и след това заяви, че „мирът е в обсега ни“.

Зокато Иран и Оман звучеха оптимистично относно постигането на напредък в разговорите, коментарите на Тръмп в петък предполагаха друго. „Те не могат да имат ядрени оръжия и не сме във възторг от начина, по който преговарят“, посочи той. Източник на Bloomberg казва пред агенцията, че американските преговарящи – Стив Уитков и зетят на Тръмп Джаред Къшнър, са напуснали Женева разочаровани.

Междувременно служебният министър-председател Андрей Гюров свиква заседание на Съвета по сигурността днес в 13:00 ч., съобщават от правителствената пресслужба. На заседанието ще бъде обсъдена ситуацията в Близкия изток.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов коментира пред bTV, че за въоръжените сили на България "не произтича нищо от това, което става, ние не сме страна в тази операция". Той подчерта, че в България не са разполагани ударни сили, които да бъдат използвани за удари срещу Иран. На летището в София има американски самолети за зареждане във въздуха ("цистерни"), които все още си стоят там, допълва той.

Министерството на външните работи на България съобщава, че е сформиран кризисен щаб във връзка с военните действия. Министерството поддържа постоянен контакт с всички български дипломатически мисии в региона, както и със своите партньори и съюзници, казва се в съобщението.

Израелските служби същевременно обявиха, че са засекли изстрелване на ракети от Иран към Израел. Израелските сили за сигурност посочват, че противовъздушната охрана работи по прехващането на ракетите.

От иранските паравоенни сили Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщават, че са изстреляли първа вълна от дронове и ракети срещу Иран, предава Асошиейтед прес. Отчетени са експлозии в северните региони на Израел и в Йерусалим.

В Бахрейн са активирани сирени с цел предупреждения за опасност. Арабски медии съобщават, че се осъществява иранска атака по американски военни обекти. Чуват се експлозии в столицата на Бахрейн Манама, които бяха потвърдени официално от емирството. Щабът на Пети американски флот, който се намира в Бахрейн, е бил подложен на ракетна атака.

Има информация и за взривове в района на американската военна база в Катар. Официални катарски представители потвърждават, че са прехванати ракети в небето над Доха. За експлозии се съобщава и в Кувейт и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Йорданските военновъздушни сили обявиха, че провеждат учения за "защита на небето на кралството" след израелските и американските удари срещу Иран, съобщава Франс прес, цитирана от БТА. САЩ имат военна база в страната.

Бунтовниците хути (или хуси - б.ред.) в Йемен - една от прокси организациите на Иран в Близкия изток, обяви междувременно, че подновява атаките си по търговски кораби, които преминават през Червено море.

* Актуализирана информация

