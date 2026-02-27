IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

Вашингтон не очаква удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война

Мисля, че всички ние предпочитаме варианта на дипломацията, коментира американският вицепрезидент Джей Ди Ванс в интервю

09:03 | 27.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

„Няма шанс“ удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона – това заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс в интервю за американския в. "Вашингтон пост", цитиран от БТА.

„Що се отнася до идеята, че ще бъдем въвлечени във война в Близкия изток години наред, няма шанс това да се случи“, каза Ванс.

„Мисля, че всички ние предпочитаме варианта на дипломацията", добави вицепрезидентът, отбелязвайки, че „наистина зависи какво правят и какво казват иранците“.

В четвъртък в Женева се състоя третият кръг от преговори между Техеран и Вашингтон с посредничеството на Оман за иранската ядрена програма. Преди тези преговори Джей Ди Ванс каза пред телевизия „Фокс Нюз", че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още предпочита постигане на дипломатическо решение с Иран.

След непреките разговори в Швейцария иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че това е била „най-интензивната" среща с американците и е отбелязан „напредък".

По думите му разговорите със САЩ ще продължат в понеделник, като на този етап изгледите за споразумение са „по-сериозни от преди".

война в близкия изток икономиката на иран джей ди ванс
