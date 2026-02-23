Властите в Иран са готови на още отстъпки пред САЩ, за да избегнат войната

Властите в Иран заявяват, че са готови да направят отстъпки по отношение на ядрената си програма в преговорите със САЩ в замяна на отмяната на санкциите и признаването на правото на страната да обогатява уран с мирни цели, съобщава Ройтерс.

Позицията на Техеран изразява стремежа на властите да предотвратят атака от страна на САЩ.

Двете страни обаче остават разделени по ключови въпроси, включително за обхвата и последователността на облекчаване на осакатяващите американски санкции, след два кръга на преговори, посочва информационната агенция, като се позовава на висш ирански представител, говорил при условие, че бъде запазена анонимността му.

Преговарящите от името на Иран обаче предлагат нови отстъпки. Според анализатори този ход предполага, че Техеран се опитва да поддържа дипломацията жива и да предотврати голям американски удар.

Според източника на агенцията Техеран сериозно би обмислил комбинация от изнасяне на половината от най-високообогатения уран в чужбина, разреждане на останалата част и участие в създаването на регионален консорциум за обогатяване – идея, която и преди е изразявана от дипломати.

Иран би направил това в замяна на признаването от страна на САЩ на правото на ислямската република да обогатява уран за мирни цели съгласно споразумение, което би включвало и премахване на икономическите санкции.

Техеран предлага и възможности на американски компании да участват като изпълнители в големите ирански нефтени и проекти, казва източникът на Ройтерс.

Белият дом не е отговорил веднага на запитвания от страна на агенцията.

Вашингтон разглежда обогатяването в Иран като потенциален път към производство на ядрени оръжия. Иран отрича, че цели производството на ядрени оръжия и иска правото му да обогатява уран да бъде признато от световните сили.

Иран и САЩ възобновиха преговорите си по иранската ядрена програма по-рано този месец. Вашингтон започна междувременно да изгражда военния си капацитет в Близкия изток и се подготвя за нови удари по ислямската република, след като значително увреди ядрена инфраструктура през лятото на 2025 г. с въздушни атаки, подкрепени от Израел. Иран заплаши да удари американски бази в региона, ако бъде нападнат.

„Последният кръг от преговори показа, че идеите на САЩ относно обхвата и механизма за облекчаване на санкциите се различават от исканията на Иран. И двете страни трябва да постигнат логичен график за отмяна на санкциите. Тази пътна карта трябва да бъде разумна и основана на взаимни интереси“, коментира източникът на Ройтерс.

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви в неделя, че очаква да се срещне със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф в Женева в четвъртък, 26 февруари 2026 г. Аракчи заяви в петък, че очаква да има готов проект на контрапредложение до няколко дни, докато Тръмп заяви, че обмисля ограничени военни удари.

Бехнам Бен Талеблу, старши директор на иранската програма във Фондацията за защита на демокрациите, коментира, че политическите лидери на Иран се стремят да спечелят време чрез преговорите. „Иран ще използва това време по различни причини, включително за да избегне удар и да укрепи ядрените, ракетните и военните съоръжения“, казва той.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) оцени през миналата година, че Иран разполага с над 440 кг уран, обогатен до 60% чистота. За производство на ядрена оръжия са необходими 90%.

Али Лариджани, близък съветник на върховния лидер на Иран, заяви пред телевизия „Ал Джазира“, че Иран е готов да позволи обширно наблюдение от МААЕ, за да докаже, че не се стреми към ядрени оръжия.

Агенцията призовава от месеци Техеран да позволи инспекция на три ядрени обекта, които бяха ударени от САЩ през юни миналата година. Оттогава властите в Иран твърдят, че работата им по обогатяване на уран е спряла.

Сателитни изображения показват, че Иран е напреднал в работата на място, за което се твърди, че е бомбардирано от Израел през миналата година. Наскоро е изграден бетонен щит над ново съоръжение на чувствителен военен обект, покрит с пръст, според експерти.

САЩ настояват и за ограничения върху балистичните ракети с голям обсег на Техеран и прекратяване на подкрепата му за регионални прокси групи. Иран отказва да обсъжда ракетната си програма, докато – според други източници на Ройтерс, „въпросът за регионалните проксита не е червена линия за Техеран“. В тези групи влизат „Хизбула“ в Ливан, бунтовниците хути в Йемен, „Хамас“ в Ивицата Газа и още няколко групировки.

Според иранските власти постигане на дипломатическо решение би осигурило икономически ползи както за Техеран, така и за Вашингтон.

Същевременно се подновява натискът върху властите вътре в страната. Провеждат се мащабни студентски демонстрации в университетите в Техеран и североизточния град Машхад. Видеоклипове, публикувани онлайн, показват, че сблъсъците между студенти и подкрепяната от държавата милиция Басидж прерастват в насилие.

Университетите отвориха отново в събота за първи път от протестите през декември и януари, довели до хиляди смъртни случаи. Много от студентите се завръщат в университетите, решени да почетат убитите и ранените.

Правителството отказа да позволи на ръководена от ООН комисия за установяване на фактите да влезе в страната. Заместник-министърът на външните работи на Иран, Казем Гарибабади, трябва да говори пред Съвета на ООН по правата на човека тази седмица.