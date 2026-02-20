Куба е поредният разочарован съюзник на Кремъл. Какво следва за Иран?

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
14:09 | 20.02.26 г. 4
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Като "абсолютно неприемлива" определи Русия блокадата на САЩ по отношение на Куба, стана ясно след посещението на кубинския външен министър Бруно Родригес в Москва. Той се срещна последователно със своя руски колега Сергей Лавров и с президента Владимир Путин. Кремъл заяви подкрепа за Куба и осъди действията на Вашингтон, предизвикващи енергийна криза на острова.

"Винаги сме подкрепяли Куба в нейната борба за независимост, правото да се развива по собствен път, винаги сме поддържали кубинския народ", каза Путин, цитиран от пресслужбата на президентството.

САЩ определят Куба като заплаха за националната си сигурност и спряха доставките на петрол от Венецуела след операцията по ареста на президента Николас Мадуро в началото на годината. Американският президент Доналд Тръмп очаква сключването на сделка от кубинските власти.

"Страната им се разпада и е в техен интерес да направят много драматични промени много скоро", допълни пред репортери в Белия дом говорителят Карълайн Левит, цитирана от CNBC.

Bloomberg отбелязва, че Куба обаче изглежда е оставена сама - без горива и без съюзници, като Русия и Китай отправят своите думи за подкрепа, но не и материална помощ.

От редица изявляния, публикувани на сайта на външното министерство на Русия, Москва определя Куба като един от стратегическите си съюзници в Карибския район и Южна Америка. Ведомството е категорично, че Русия продължава да подкрепя своите партньори навсякъде по света. След смяната на властта в Сирия в края на 2024 година обаче анализаторите отбелязват, че Москва бавно губи своите зони на влияние.

Това се потвърди и след операцията на САЩ във Венецуела, също сочена като близка до Кремъл. Източници на Bloomberg казват, че в Каракас са разчитали на разузнавателни данни от Москва, които не са получени, а заради липсата на поддръжка оръжията, които е предоставила за защита на Венецуела не са работели. Венецуела е разчитала на руска подкрепа и по отношение на киберзащита, но и тя не е сработила, защото изглежда САЩ са успели да прекъснат електрозахранването на венецуелската столица.

Според колумниста на Bloomberg Марк Чемпиън Венецуела просто не е толкова важна, колкото са отношенията със САЩ. Те започнаха да се затоплят след връщането на Доналд Тръмп в Белия дом в началото на 2025 година и желанието му да реши войната в Украйна.

Според Чемпиън в тази връзка Мадуро и аятолахът Али Хаменей в Иран, а сега и властта в Хавана, са просто следващите, които са разчитали на Кремъл, и ще бъдат разочаровани, както вече се случи с Башар Асад в Сирия през 2024 година. Но и от друга страна Москва няма особени лостове, ангажирана изцяло във войната си в Украйна.

Русия и Иран обявиха военноморски учения в Оманския залив, докато американският президент Доналд Тръмп отбеляза, че в следващите десетина дни ще стане ясно какви действия ще предприеме Вашингтон по отношение на Иран. Руснаците разчитат на Техеран за доставки на дронове и други военни технологии, за да продължат войната си в Украйна. Именно с дронове Shahed руските военни извършват ежедневни обстрели по територията на Украйна. Иран е по-важен за Москва от другите съюзници, но според източници на Bloomberg в Москва малко вероятно е реакцията на Путин да надхвърли публично осъждане на действията на Вашингтон. 

Последна актуализация: 14:09 | 20.02.26 г.
Коментари

4
rate up comment 6 rate down comment 1
khao
преди 1 час
До: Sad хахахаха, я разкажи още един виц, моля! Иначе по темата... всичко се нарежда много добре, всичките тези държави трябваше да бъдат нормализирани много отдавна!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 12 rate down comment 8
Sad
преди 2 часа
Русия трябва да предостави нужното оръжие на Иран за да може да се защити, много е вероятно да го направи.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 24 rate down comment 42
Алехандро
преди 4 часа
Иран ще е следващият, за втори и последен път - разочарован...Тотален геополитически провал за руснята!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 36 rate down comment 55
Скъсана_Ушанка
преди 4 часа
"Винаги сме подкрепяли Куба ....., винаги сме поддържали кубинския народ", каза путин - Ее, то затова стигнаха и дотук. :)) Няма и един "подкрепян" от руснята, където да не е дошла мизерията! :))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
