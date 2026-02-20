Куба е поредният разочарован съюзник на Кремъл. Какво следва за Иран?

Като "абсолютно неприемлива" определи Русия блокадата на САЩ по отношение на Куба, стана ясно след посещението на кубинския външен министър Бруно Родригес в Москва. Той се срещна последователно със своя руски колега Сергей Лавров и с президента Владимир Путин. Кремъл заяви подкрепа за Куба и осъди действията на Вашингтон, предизвикващи енергийна криза на острова.

"Винаги сме подкрепяли Куба в нейната борба за независимост, правото да се развива по собствен път, винаги сме поддържали кубинския народ", каза Путин, цитиран от пресслужбата на президентството.

САЩ определят Куба като заплаха за националната си сигурност и спряха доставките на петрол от Венецуела след операцията по ареста на президента Николас Мадуро в началото на годината. Американският президент Доналд Тръмп очаква сключването на сделка от кубинските власти.

"Страната им се разпада и е в техен интерес да направят много драматични промени много скоро", допълни пред репортери в Белия дом говорителят Карълайн Левит, цитирана от CNBC.

Bloomberg отбелязва, че Куба обаче изглежда е оставена сама - без горива и без съюзници, като Русия и Китай отправят своите думи за подкрепа, но не и материална помощ.

От редица изявляния, публикувани на сайта на външното министерство на Русия, Москва определя Куба като един от стратегическите си съюзници в Карибския район и Южна Америка. Ведомството е категорично, че Русия продължава да подкрепя своите партньори навсякъде по света. След смяната на властта в Сирия в края на 2024 година обаче анализаторите отбелязват, че Москва бавно губи своите зони на влияние.

Това се потвърди и след операцията на САЩ във Венецуела, също сочена като близка до Кремъл. Източници на Bloomberg казват, че в Каракас са разчитали на разузнавателни данни от Москва, които не са получени, а заради липсата на поддръжка оръжията, които е предоставила за защита на Венецуела не са работели. Венецуела е разчитала на руска подкрепа и по отношение на киберзащита, но и тя не е сработила, защото изглежда САЩ са успели да прекъснат електрозахранването на венецуелската столица.

Според колумниста на Bloomberg Марк Чемпиън Венецуела просто не е толкова важна, колкото са отношенията със САЩ. Те започнаха да се затоплят след връщането на Доналд Тръмп в Белия дом в началото на 2025 година и желанието му да реши войната в Украйна.

Според Чемпиън в тази връзка Мадуро и аятолахът Али Хаменей в Иран, а сега и властта в Хавана, са просто следващите, които са разчитали на Кремъл, и ще бъдат разочаровани, както вече се случи с Башар Асад в Сирия през 2024 година. Но и от друга страна Москва няма особени лостове, ангажирана изцяло във войната си в Украйна.

Русия и Иран обявиха военноморски учения в Оманския залив, докато американският президент Доналд Тръмп отбеляза, че в следващите десетина дни ще стане ясно какви действия ще предприеме Вашингтон по отношение на Иран. Руснаците разчитат на Техеран за доставки на дронове и други военни технологии, за да продължат войната си в Украйна. Именно с дронове Shahed руските военни извършват ежедневни обстрели по територията на Украйна. Иран е по-важен за Москва от другите съюзници, но според източници на Bloomberg в Москва малко вероятно е реакцията на Путин да надхвърли публично осъждане на действията на Вашингтон.