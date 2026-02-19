Тръмп си дава десет дни за постигане на сделка с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че си дава десет дни, за да прецени дали е възможно постигането на споразумение с Иран, като предупреди, че в противен случай „ще се случат лоши неща“.

Вашингтон и Техеран подновиха диалога по иранската ядрена програма в началото на февруари 2026 г. Оттогава двете страни проведоха два кръга разговори в опит да изгладят различията си, пише БГНЕС.

Въпреки дипломацията размяната на заплахи продължава: САЩ засилиха военното си присъствие в Персийския залив, а Иран провежда военноморски учения в Оманския залив съвместно с Русия.

„Може да се наложи да отидем по-далеч, а може и не – може би ще постигнем сделка. Вероятно ще разберете в следващите десет дни“, заяви Тръмп във Вашингтон.

Ден по-рано САЩ предупредиха, че властите в Иран ще постъпят „разумно“, ако сключат споразумение. „Има много причини и аргументи в полза на удар срещу Иран“, коментира говорителката на Белия дом Карълайн Ливит.

Израел, ключов съюзник на САЩ и заклет противник на Техеран, също отправи предупреждение за масиран отговор при евентуална иранска атака по страната. „Ако аятоласите допуснат грешка и ни нападнат, ще се изправят пред ответна реакция, която дори не могат да си представят“, заяви премиерът Бенямин Нетаняху, цитиран от БГНЕС.

Обогатяването на уран - ябълкката на раздора

Иран защитава правото си да обогатява уран за мирни цели, включително за производство на енергия.

„Иранската програма напредва в съответствие с правилата на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и нито една държава не може да лиши Иран от правото да използва тази технология за мирни цели“, подчертава ръководителят на Иранската организация за атомна енергия Мохамад Еслами.

В сряда Техеран съобщи, че разработва рамка за придвижване на разговорите с Вашингтон, подновени на 6 февруари в Оман. И двете страни декларират, че желаят диалогът да продължи.

Разногласията обаче остават сериозни. Иран, който отрича да се стреми към придобиване на ядрено оръжие, настоява преговорите да бъдат ограничени до ядрената му програма и поставя като условие за сделка отмяната на санкциите, които задушават икономиката му.

Вашингтон, от своя страна, изисква евентуално споразумение да обхване и иранската програма за балистични ракети, както и подкрепата за въоръжени групировки в региона, враждебни на Израел.

„Ние не искаме война (…) Но ако те се опитат да ни наложат волята си (…) трябва ли да я приемем?“, коментира в сряда иранският президент Масуд Пезешкиан, цитиран от БГНЕС.

Русия междувременно предлага да приеме високообогатен уран от Иран, за да се уталожи напрежението в региона на Близкия изток. От руския гигант „Росатом“ посочват, че АЕЦ „Бушер“ в Иран ще остане приоритет за компанията, както и декларират, че проектът за разширяване на електроцентралата ще бъде осъществен, пише БТА.