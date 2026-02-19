САЩ и Иран са на ръба на войната

Напрежението между САЩ и Иран се изостря. Дипломатически пробив по ядрената програма на Техеран не беше постигнат с преговорите в Женева и Вашингтон се подготвя за удари по ислямската република.

Американският президент Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение за действията на САЩ и продължава да обсъжда въпроса с висшите си съветници, според публикации на световните агенции. Той не е решил и каква да бъде целта му в ислямската република – дали спиране на вече и без това разклатената ѝ ядрена програма, унищожаване на ракетните ѝ сили или сваляне на режима.

„(Тръмп) започва да се уморява. Някои хора около него го предупреждават да не воюва с Иран, но мисля, че има 90% вероятност да видим действия през следващите няколко седмици“, коментира един от съветниците на президента на САЩ пред Axios.

Евентуалната военна операция на САЩ в Иран ще бъде мащабна и ще се проведе съвместно с Израел, посочват източници, говорили пред медията. Администрацията на Тръмп е „по-близо, отколкото повечето американци осъзнават“ до голяма война в Близкия изток, казват източниците на Axios.

Пристигането на самолетоносача USS Gerald Ford в източното Средиземноморие през следващите дни ще бъде ключов фактор при определянето на времето за евентуални удари, според американски представители.

Същевременно Пентагонът временно ще изтегли част от персонала си от Близкия изток в САЩ или Европа в рамките на три дни преди евентуални действия на САЩ и потенциален ответен удар от страна на Иран, съобщава CBS, като се позовава на множество американски представители.

Иран междувременно започна да укрепва ключови обекти, пише Ройтерс, като се позовава на данни от сателитни изображения. Страната проведе и учения в част от Ормузкия проток.

Още миналия месец САЩ разположиха военни кораби в близост до бреговете на Иран. Вашингтон изпрати и значителен брой изтребители и обслужващи самолети в Близкия изток. Така американските власти струпаха най-голямата въздушна сила в региона след войната в Ирак през 2003 г., отбелязва The Wall Street Journal.

През последните няколко дни САЩ преместват авангардни изтребители F-35 и F-22 към Близкия изток, според данни за проследяване на полети и американски представител, коментирал пред медията.

Втори самолетоносач, натоварен с атакуващи самолети и самолети за електронна война, пътува към региона. Самолети за командване и контрол, които са жизненоважни за организирането на големи въздушни кампании, също се насочват натам. През последните седмици в региона бяха разположени критични системи за противовъздушна отбрана.

