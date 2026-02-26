В Белия дом им се иска Израел да започне пръв атаките срещу Иран

Висши служители в Белия дом биха предпочели Израел да нанесе първият удар по Иран преди САЩ, пише американското издание Politico, като се позовава на свои източници. Според тях такава атака ще накара Техеран да търси отмъщение и това ще мобилизира подкрепата на избирателите в САЩ за ответен удар.

Сметките са чисто политически - социологически проучвания показват, че американците, най-вече привържениците на Републиканската партия, подкрепят смяната на властта в Иран, но не приемат риска да загубят американски войници, за да постигнат тази цел. По тази причина и всъщност хора от екипа на президента Доналд Тръмп анализират възможности как да мотивират такъв удар, като използват преговорите по ядрената програма на Техеран.

Надеждите за дипломатическо решение обаче избледняват и сега във Вашингтон обсъждат основния въпрос - как да да атакуват. Въпреки желанието на чиновиците по-вероятният сценарий е съвместна атака на Израел и САЩ, както беше през лятото. Тогава премиерът на Израел Бенямин Нетаняху беше склонен да продължи до промяна на режима, но Тръмп обяви, че целта на САЩ не е такава и се оттегли след ударите по ядрените съоръжения в страната.

Според анализатори тогава в Белият дом са се опасявали, че няма ясна опозиция, която да поеме управлението на Иран, и това да се окаже проблем в месеците след смяната на режима.

Като цяло две са основните съображения на администрацията в Белия дом относно операция в Иран - изчерпване на боеприпаси, необходими за противопоставяне на атака на Китай към Тайван, както и вероятността за загинали американски военнослужещи.

САЩ могат да загубят и повече, допълва още източникът на Politico - Америка има много активи в Близкия изток и те не са под "Железния купол" - защитното съоръжение, изготвено от Израел, съвместно с Вашингтон. Дори и в спокойни моменти в базите в Близкия изток са разположени хиляди американски войници. В момента в региона е струпана военна мощ - два самолетоносача, изтребители и т.н., невиждана след 2003 г.

Според военни анализатори, запознати със ситуацията, Тръмп има няколко варианта, включващ първи ограничен удар, който да накара иранските власти да сключат сделка с Вашингтон. Ако това не стане, ще последва серия от по-широки удари. Основно те ще бъдат към ядрени съоръжения и военна инфраструктура, включително и ракетни установки и т.н.

Същевременно продължават преговорите между САЩ и Иран в Женева. Представители на Техеран казват, че разговорите са интензивни и много сериозни.

Няколко дни преди крайния срок на президента Доналд Тръмп за постигане на споразумение двете страни започнаха третия си кръг от дискусии с посредничеството на Оман.

Иранските държавни медии съобщават, че част от разговорите са били проведени директно, което предполага, че водещите делегати са се срещнали, вместо да общуват само чрез омански представители, съобщава Bloomberg.

Wall Street Journal съобщава, като се позовава на свои източници, че американският екип е отправил твърди искания към иранците, включително да унищожат три основни ядрени обекта – във Фордо, Натанц и Исфахан. Екипът настоява също така да се сключи „вечна“ ядрена сделка.

От Оман добавят, че през следващата седмица ще се проведат технически преговори между Вашингтон и Техеран. Според ирански представител, цитиран от Ройтерс, двете страни биха могли бързо да постигнат сделка, ако ядрените и неядрените въпроси се разделят и по тяха се водят отделни разговори.

От американското Централно командване съобщават междувременно, че първото звено с дронове камикадзе на Пентагона е готово да участва, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да нанесе удари срещу Иран.

Звеното с дронове за еднопосочно нападение, базирано в Близкия изток, сега е част от най-голямото регионално струпване на американски военни сили след инвазията в Ирак през 2003 г.