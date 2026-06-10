Премиерът: Слагаме край на предоставянето на въоръжение от Българската армия за Украйна

Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от Българската армия за Украйна.

"Вече сме дали достатъчно, страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война", каза министър-председателят Румен Радев в началото на редовното правителствено заседание.

"Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства, затова отново призоваваме за всеобхватен реалистичен подход към нея и търсене на дипломатическо решение", каза Радев.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов вече съобщи, че правителството не предвижда предоставянето на повече оръжие на украинската армия. Според министъра е време да се седне на масата на преговори и да се търси справедлив мир.

България няма да предоставя повече оръжие и боеприпаси от складовете на армията на Украйна, заяви пред bTV Стоянов. По думите му решението е в съответствие с позицията, която управляващите са защитавали още по време на предизборната кампания.

„Спираме предоставянето на въоръжение и боеприпаси от складовете на българската армия. Думата е предоставяне, а не продажба“, подчерта министърът.

Той уточни, че ако украинската страна желае да закупи българско въоръжение, това е възможно чрез българската отбранителна индустрия, но не и чрез безвъзмездно предоставяне на техника и боеприпаси от военните запаси на страната.

Според Стоянов Министерството на отбраната е направило оценка на наличностите и е преценило, че не може да продължи с предоставянето на военна помощ от армейските складове.

„Оценката, която сме направили, е, че нямаме възможност да предоставяме повече оборудване и въоръжение на украинската страна“, заяви той.

Министърът посочи още, че откакто е начело на ведомството, не е получавал конкретни искания от Киев за нови доставки.

На въпрос дали правителството не влиза в противоречие с решението на Народното събрание за оказване на военна помощ на Украйна, Стоянов заяви, че документът предвижда помощта да се предоставя само при наличие на възможност от българска страна.

„Предоставянето на оборудване става по заявка от украинската страна и при възможност от българската страна. Ние смятаме, че тази възможност вече е изчерпана“, каза той.

Военният министър коментира и изявлението си, че Украйна има нужда повече от хора, отколкото от оръжия.

„Абсурдно е България да изпраща хора на бойното поле. Това никога не е стояло на дневен ред и не стои и днес“, категоричен беше Стоянов.

Министърът увери, че въпреки спирането на безвъзмездната помощ за Киев, Българската армия разполага с необходимите количества техника и боеприпаси за изпълнение на своите задачи.

„Ние сме в добра бойна готовност и имаме достатъчно за нуждите на Българската армия“, заяви Димитър Стоянов.

Така България запазва възможността за търговия с произведено у нас въоръжение, но прекратява предоставянето на оръжия и боеприпаси от държавните военни резерви за Украйна.