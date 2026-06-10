АЕЦ "Козлодуй" подготвя теста с горивото на Westinghouse и за шести блок 

АЕЦ "Козлодуй" подготвя теста с алтернативно гориво в шести блок на централата, съобщи пред журналисти в к.к. "Ривиера" директорът на централата Иван Андреев. Той уточни, че документацията е изпратена повторно към Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). През пролетта от регулатора съобщиха за готвения тест, но уточниха, че искането е върнато заради пропуски.

Сега Андреев каза, че пропуските са изчистени, а от АЯР потвърдиха, че документите се разглеждат по същество.

В рамките на теста ще бъдат сложени шест специални касетки с гориво на Westinghouse в шести блок. Това е стандартна процедура, уточниха експерти от регулатора.

На 25 юни в АЕЦ "Козлодуй" ще пристигнат и представители на Framatome, с които ще бъдат водени разговори за алтернативното гориво, което ще предостави компанията за шести блок.

Според Андреев доставките трябва да дойдат до ноември, а ако има забавяне по силата на договора са предвидени неустойки.

Горивото на Framatome е идентично с това на руската ТВЕЛ. Дори и да се забавят доставките на горивото от Франция, в централата има гориво до началото на 30-те години.

АЕЦ "Козлодуй" се стреми да диверсифицира доставките от Русия

Доставките от Русия за ядрената централа са голямо предизвикателство, призна още Иван Андреев. Той каза, че плащанията са трудни - одобряват се бавно или се връщат заради опасения от вторични санкции на фона на ограниченията, въведени срещу Русия от Запада. В своето приветствие пред участниците в годишната конференция за развитието на ядрената енергетика, организирана от Булатом, ръководителят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски отчете като предизвикателство пред централата забавените доставки, най-вече за услугите.

По тази причина и се търсят начини за диверсификация на доставките. Андреев каза, че голяма част от арматурата се доставя от български и компании от страни от ЕС.

Водят се разговори и за алтернативни доставки на мембранните устройства, допълни той.

"Много е условно", обясни Андреев в отговор на въпрос какъв е делът на алтернативните доставки, защото те зависят от аварийността на оборудването, състоянието и други фактори.

Директорът на ядрената централа призна за намаляване на печалбата заради въведения таван на цената на електроенергията от 120 лева за мегаватчас, заради което сметките за бита са на по-поносима цена, а и се попълва фондът за подкрепа на бизнеса.

Централата оптимизира разходите и ремонтните програми, каза още Андреев.