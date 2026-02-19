Спиранията на АЕЦ "Козлодуй" не водят до загуби, причината се оказа по-твърда стомана

Извънредното спиране на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" на два пъти през декември 2025 г. и сега, през февруари, няма да доведе до финансови загуби, нито изтощава ресурса на реактора и турбините, коментира директорът на централата Иван Андреев по време на изслушване в Народното събрание. Той обясни още, че се търсят нови доставчици на мембрани, които са причината за спиранията, като са изпратени запитвания към различни компании, включително и от Украйна и Германия, за решаване на проблема, но още няма отговори.

След спиранията срокът за работа на реактора преди следващото спиране за ремонт и презареждане ще бъде удължен. Централата не може да се възползва от по-високите цени през зимния сезон, защото има ограничение на приходите на ядрената централа, одобрено от правителството още преди няколко години в размер на 120 лева за мегаватчас (61,35 евро). Сумите над този таван се внасят във Фонда за сигурност върху електроенергийната система (ФСЕС).

Според директора на АЕЦ "Козлодуй" двете извънредни спирания на работата на шести блок през миналата година костват намаляване на приходите с 18 млн. лева (9,02 млн. евро).

По отношение на причините за спиранията Андреев обясни, че става въпрос за скъсани мембрани на сепаратор паропрегревател на турбина в неядрените части на реактора. Тези мембрани са от т.нар. "четвърта категория", което означава, че не се изисква одобрение от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), както и съгласуваност с доставчика на оборудването. По време на изслушването беше уточнено, че последните мембрани са доставени от българския производител "Атоменергоремонт" и са произведени по чертежи на оригиналното оборудване.

Компанията и преди е доставяла такива мембранни устройства, но са били произведени с оригинална стомана. Сега е използван аналог, който е със същия състав, но има други свойства и разликата е, че е по-твърда и издържа на по-голямо налягане, каза още Андреев. По проект тези мембрани се сменят на всеки четири години, или на 20 цикъла на работа. Тяхната работа е да предпазят оборудването при промяна на налягането и тогава се късат, тоест може да се каже, че са изпълнили своето предназначение.

Допълнително са направени и хидроизпитания в реактора през декември и в момента се анализира дали и това има отношение към проблема.

Реално централата за последно е получила резервно оборудване от оригиналния производител през 90-те години, а след това доставките са извършвани от руски производители. В годините, след като Русия нахлу в Украйна, това оборудване се доставя след дерогация от правителството и в индивидуални товари, което забавя и оскъпява доставките.

Андреев обясни, че е имало договорка за доставка на мембрани с руски производител през октомври 2024 г., а дерогацията за доставката е получена през май 2025 г. Доставчикът обаче е поискал увеличаване на цената с 14% на базата на оскъпяване на материалите и ръста на инфлацията в Русия, както и удължаване на срока за доставка. Затова и договорът е прекратен по взаимно съгласие.