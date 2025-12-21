IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за ремонт ден по-рано

Причината е установен допълнителен дефект при подготовката за планираното спиране на 22 декември

11:03 | 21.12.25 г. 1
Автор - снимка
Създател
Снимка: АЕЦ &quot;Козлодуй&quot;
Снимка: АЕЦ "Козлодуй"

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде спрян днес - ден по-рано от предварително обявения срок, съобщиха късно в събота от ядрената централа.

По-рано беше планирано спирането да се извърши в понеделник.

Причината за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е установен допълнителен дефект при подготовката за планираното спиране на 22 декември. Освен защитното мембранно устройство на сепаратор паропрегревателя на турбината, за което беше съобщено в петък, е констатирана неизправност и в още едно защитно устройство от същия тип.

От АЕЦ „Козлодуй“ информират, че наличните резервни мембранни устройства са изпратени за анализ и проверки в две независими научни организации. След приключване на експертизите те ще бъдат монтирани на блока.

От централата подчертават, че при ситуацията няма отделяне на радиоактивни или други замърсяващи вещества в околната среда и не е застрашена безопасността на персонала и населението.

Досега се предвиждаше шести блок да бъде спрян в понеделник за подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревателя на турбината. Повредата е възникнала в процеса на експлоатация, като блокът беше спрян превантивно на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.

Преди дни шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ беше отново включен в електроенергийната система на страната след извършената подмяна, съобщиха тогава от ядрената централа.

(БТА)

Последна актуализация: 11:03 | 21.12.25 г.
АЕЦ Козлодуй ремонт
Коментари

1
rate up comment 0 rate down comment 0
гъбко
преди 35 минути
В рассийката тези блокове работят точно по 30г и после строят нови , не се занимават с удължаване на експлотационният срок . Шести блок според строителят е трябвало да бъде затворен 2019 година . Но да сме благодарни на др.Манчев , който предприе 227 мерки за обезпечаване на нормалната работа на блока до 2051 година и взе 100млн еврака ... Само да попитам за кой път го спират тази година този блок за аварийни ремонти . И колко години остават до заветната дата 2051 ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
