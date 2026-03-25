Правителството даде дерогация за внос на руски части за АЕЦ "Козлодуй"

Служебният кабинет е одобрил искане за дерогация, с която да бъде позволен вносът на части за АЕЦ "Козлодуй", доставяни от руски производител, съобщават от Министерството на енергетиката. С решението ръководството на ядрената ни централа ще може да възложи обществена поръчка за доставката на продукти от желязо и стомана, както и за предоставяне на техническа помощ на руските производители. Дерогацията се дава за срок до изтичане срока на договорите.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков припомни проблемите с мембраните на сепаратор-паропрегревателите, които причиняват течове в шести блок. Вече месеци този проблем не може да бъде разрешен. Той допълни, че сега правителството е позволило дерогация от санкциите по десет процедури, които ще дадат възможност за навременни заявки и доставки на резервни части за текущи и планирани ремонти на реакторите и ще предотвратят бъдещи затруднения в работата на централата.

По време на изслушване в парламента директорът Иван Андреев обясни, че ръководството на централата е поискало дерогация за вноса на мембрани от руски производители през октомври 2024 г. Разрешението обаче е дошло през май 2025 г. и доставчикът е поискал увеличение на цената и удължаване на срока за доставка.

Затова и АЕЦ "Козлодуй" е поискал от българската компания "Атоменергоремонт" да изработи мембраните по чертежи на производителя. Компанията и друг път е предоставяла тези части, но ги е изработвала с оригинална руска стомана. Сега заради санкциите е използвана алтернатива, която по спецификациите е само малко по-твърда (по-качествена), но тази промяна вероятно е и причината за течовете, коментира още Андреев пред депутатите в Народното събрание.

От енергийното министерство уточняват, че министър Трайков е поискал да бъде създадена комисия, която да извърши цялостен анализ на процедурните и техническите причини за възникналите проблеми в извършваните ремонти на шести блок, довели до значителни икономически загуби от недопроизведена електроенергия. Резултатите от проверката ще бъдат оповестени.