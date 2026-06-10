България е трета в ЕС по размер на работната седмица

Нови данни на Евростат разкриват съществени разлики в работното време в различните части на Европа. Гражданите на страните членки на Европейския съюз (ЕС) работят средно по 35,9 часа седмично, показват актуални данни за действителното работно време на европейската статистическа служба. Това число обхваща работещите на пълен и непълен работен ден на възраст от 20 до 64 години на основната им работа, съобщава Euronews.

Данните също така разкриват значителни разлики между държавите, повдигайки въпроси защо някои европейци работят много по-дълго от други.

Страните на Балканите са лидери

В рамките на ЕС действителното седмично работно време варира от 31,9 часа в Нидерландия до 39,6 часа в Гърция. Когато се включат страните кандидатки за ЕС и членовете на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), средното работно време се увеличава до 42,4 часа в Турция. Две други страни кандидатки са плътно след нея: Босна и Херцеговина (40,9 часа) и Сърбия (40,6 часа).

Това са единствените страни, където средното работно време надвишава 40 часа седмично, което се равнява на повече от осем часа на ден при петдневна работна седмица.

България се нарежда на седмо място в Европа с 38,7 работни часа седмично. Пред нея са още Гърция (39,6 часа) и Северна Македония (39,5 часа). По отношение на ЕС страната ни е трета.

„По-ниската производителност може да обясни по-големия брой часове в гореспоменатите страни, както и липсата на работна сила“, коментира аналза професор Дейвид Спенсър от Университета в Лийдс.

Страните в Европа с най-дълга работна седмица. Графика: Евростат

Основно подреждане

Нидерландия се откроява като страната с най-кратката работна седмица в Европа, като хората там работят само 31,9 часа седмично.

Работниците на непълно работно време представляват близо 43% от общата заетост в Нидерландия, което е значително по-висок дял отколкото във всяка друга държава членка на ЕС.

Германия, Норвегия и Дания следват с по 33,9 часа. Под 35 часа отчитат още Австрия (34,0), Белгия (34,3) и Финландия (34,7).

В тези седем страни средният работен ден е по-малко от седем часа при петдневна работна седмица.

Трябва да се отбележи още, че Германия отчита най-кратката работна седмица сред четирите най-големи икономики в ЕС. Служителите там работят с 1,7 часа по-малко на седмица от трудещите се във Франция (35,6 часа).

Испания отчита най-дългата работна седмица сред четирите най-големи икономики на ЕС – 36,3 часа, като Италия също е над средното за ЕС с 36,1 часа спрямо 35,9 часа.

Работната седмица в Полша е 38,7 часа, а в Румъния – 38,2 часа. Междувременно Чехия регистрира 37,5 часа, а Унгария и Швейцария - съответно 37,4 часа и 35,9 часа. Следват Швеция и Ирландия със съответно 35,4 часа и 35,1 часа.

Квалифицираните работници в селското, горското и рибното стопанство отчитат най-дългата работна седмица в ЕС - 42 часа, следвани от мениджърските професии (40,6 часа) и професиите в сектора на отбраната (39,4 часа). Работниците с ниска квалификация отчитат най-кратката средна работна седмица - 31,8 часа, следвани от помощните служители в административния сектор (34 часа) и работниците в сферата на услугите и продажбите (34,5 часа).