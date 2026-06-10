IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

България е трета в ЕС по размер на работната седмица

Нидерландия се откроява като страната с най-кратката работна седмица в Европа, като хората там работят само 31,9 часа седмично

14:49 | 10.06.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Нови данни на Евростат разкриват съществени разлики в работното време в различните части на Европа. Гражданите на страните членки на Европейския съюз (ЕС) работят средно по 35,9 часа седмично, показват актуални данни за действителното работно време на европейската статистическа служба. Това число обхваща работещите на пълен и непълен работен ден на възраст от 20 до 64 години на основната им работа, съобщава Euronews.

Данните също така разкриват значителни разлики между държавите, повдигайки въпроси защо някои европейци работят много по-дълго от други.

Страните на Балканите са лидери

В рамките на ЕС действителното седмично работно време варира от 31,9 часа в Нидерландия до 39,6 часа в Гърция. Когато се включат страните кандидатки за ЕС и членовете на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), средното работно време се увеличава до 42,4 часа в Турция. Две други страни кандидатки са плътно след нея: Босна и Херцеговина (40,9 часа) и Сърбия (40,6 часа).

Това са единствените страни, където средното работно време надвишава 40 часа седмично, което се равнява на повече от осем часа на ден при петдневна работна седмица.

България се нарежда на седмо място в Европа с 38,7 работни часа седмично. Пред нея са още Гърция (39,6 часа) и Северна Македония (39,5 часа). По отношение на ЕС страната ни е трета.

„По-ниската производителност може да обясни по-големия брой часове в гореспоменатите страни, както и липсата на работна сила“, коментира аналза професор Дейвид Спенсър от Университета в Лийдс.

Страните в Европа с най-дълга работна седмица. Графика: Евростат Страните в Европа с най-дълга работна седмица. Графика: Евростат

Основно подреждане

Нидерландия се откроява като страната с най-кратката работна седмица в Европа, като хората там работят само 31,9 часа седмично.

Работниците на непълно работно време представляват близо 43% от общата заетост в Нидерландия, което е значително по-висок дял отколкото във всяка друга държава членка на ЕС.

Германия, Норвегия и Дания следват с по 33,9 часа. Под 35 часа отчитат още Австрия (34,0), Белгия (34,3) и Финландия (34,7).

В тези седем страни средният работен ден е по-малко от седем часа при петдневна работна седмица.

Трябва да се отбележи още, че Германия отчита най-кратката работна седмица сред четирите най-големи икономики в ЕС. Служителите там работят с 1,7 часа по-малко на седмица от трудещите се във Франция (35,6 часа).

Испания отчита най-дългата работна седмица сред четирите най-големи икономики на ЕС – 36,3 часа, като Италия също е над средното за ЕС с 36,1 часа спрямо 35,9 часа.

Работната седмица в Полша е 38,7 часа, а в Румъния – 38,2 часа. Междувременно Чехия регистрира 37,5 часа, а Унгария и Швейцария - съответно 37,4 часа и 35,9 часа. Следват Швеция и Ирландия със съответно 35,4 часа и 35,1 часа.

Квалифицираните работници в селското, горското и рибното стопанство отчитат най-дългата работна седмица в ЕС - 42 часа, следвани от мениджърските професии (40,6 часа) и професиите в сектора на отбраната (39,4 часа). Работниците с ниска квалификация отчитат най-кратката средна работна седмица - 31,8 часа, следвани от помощните служители в административния сектор (34 часа) и работниците в сферата на услугите и продажбите (34,5 часа).

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 14:50 | 10.06.26 г.
Евростат работна седмица работа работни часове икономика
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Пазар на труда виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 2 rate down comment 0
Sad
преди 6 минути
То това с работното време малко пак като онова със свинското със зеле. В столицата сме като в Европа, а в провинцията е по-зле и от Турция по таблицата. В провинцията се работи много и дълго, понякога на 3 смени, понякога и в събота. В столицата из администрацията като стане обяд и си тръгват, следобед няма никой. Така че за едни свинското, за други зелето, както обикновено.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 0 rate down comment 1
khao
преди 25 минути
но за сметка на това имаме по малко официални празници. :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още