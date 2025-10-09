IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Изместените от изкуствен интелект служители по-трудно намират нова работа

46% от ръководителите вече са намалили персонала си заради внедряването на AI, сочи проучване

Снимка: Pixabay
Изкуственият интелект (AI) вече оказва реално въздействие върху трудовия пазар и променя начина, по който хората работят, учат и се преквалифицират. Той създава нова ера на кариерния преход, която поставя хората пред безпрецедентното предизвикателство да се адаптират по-бързо, отколкото технологиите се развиват.

Ново проучване на LHH (част от Adecco Group) показва, че хората, чиито работни места са били изместени от AI, остават без работа за повече от 12 месеца над два пъти по-често в сравнение с останалите кандидати. Анкетирани са 200 хил. души от 17 пазара в Западна Европа и САЩ, които в периода от януари 2024 г. до март 2025 са изгубили работата си и са започнали програма за кариерен преход.

Според данните в анализа 12,4% от останалите без работа посочват изкуствения интелект като основен фактор за това. В същото време проучване на Adecco Group показва, че 46% от ръководителите вече са намалили персонала си заради внедряването на AI, а над половината (54%) очакват да наемат по-малко хора през следващите пет години.

Разривът между възприятията на служители и работодатели подчертава по-дълбокия проблем – организациите се трансформират по-бързо, отколкото хората могат да се адаптират. Технологичните индустрии са най-силно засегнати, като 23,9% от програмистите, загубили работата си, посочват AI като причина, докато в енергийния сектор този дял е едва 2,5%. 

Особено показателно е, че именно хората с технологични умения, считани за „най-търсени“ кадри, се оказват сред първите, които AI измества. В САЩ например нивото на безработица сред ИТ специалистите вече пет поредни месеца е по-високо от средното за страната.

Данните показват още, че само 36,9% от съкратените заради AI намират нова работа в рамките на три месеца, а останалите прекарват значително повече време извън пазара на труда. Това забавяне се дължи не само на липса на подходящи позиции, но и на уменията, необходими в новата икономика.

През 2024 г. 58% от хората, използвали услугите на LHH за кариерен преход, са преминали към напълно нови професии. Над 70% от тях усвояват умения, свързани с AI, самостоятелно, докато едва 10,4% са имали достъп до обучение, осигурено от работодател.

„Този дисбаланс ясно показва, че повечето работещи поемат инициативата сами, но без системна подкрепа от бизнеса, възстановяването след загуба на работа е по-бавно и по-трудно…Успешните организации ще бъдат тези, които осъзнаят, че AI изисква не само нови технологии, а и ново мислене – мислене за постоянна преквалификация и мобилност на талантите“, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.

пазар на труда изкуствен интелект
3
rate up comment 1 rate down comment 1
khao
преди 53 минути
абослютни глууупости, който е работил в международна корпорация знае че меринджеите лъжат яко по подобни теми, зада покажат че те са по напред от другите компании ... не случайно няма нито един пример в статията! Още не съм чувал за нито един уволнен заради AI, а познавам много програмисти...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 2 rate down comment 0
corner
преди 1 час
До: Умеренизместването е толкова истинско , че те развиват постравматичен синдром и никога повече не искат да се занимават с мислене
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 1
Умерен
преди 1 час
Много хубаво ново мислене, бърза адаптация, но колко от хората могат това? А в същото време колко бързо се променя AI ? Ужасно по бързо за жалост.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още