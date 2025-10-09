Изместените от изкуствен интелект служители по-трудно намират нова работа

Изкуственият интелект (AI) вече оказва реално въздействие върху трудовия пазар и променя начина, по който хората работят, учат и се преквалифицират. Той създава нова ера на кариерния преход, която поставя хората пред безпрецедентното предизвикателство да се адаптират по-бързо, отколкото технологиите се развиват.

Ново проучване на LHH (част от Adecco Group) показва, че хората, чиито работни места са били изместени от AI, остават без работа за повече от 12 месеца над два пъти по-често в сравнение с останалите кандидати. Анкетирани са 200 хил. души от 17 пазара в Западна Европа и САЩ, които в периода от януари 2024 г. до март 2025 са изгубили работата си и са започнали програма за кариерен преход.

Според данните в анализа 12,4% от останалите без работа посочват изкуствения интелект като основен фактор за това. В същото време проучване на Adecco Group показва, че 46% от ръководителите вече са намалили персонала си заради внедряването на AI, а над половината (54%) очакват да наемат по-малко хора през следващите пет години.

Разривът между възприятията на служители и работодатели подчертава по-дълбокия проблем – организациите се трансформират по-бързо, отколкото хората могат да се адаптират. Технологичните индустрии са най-силно засегнати, като 23,9% от програмистите, загубили работата си, посочват AI като причина, докато в енергийния сектор този дял е едва 2,5%.

Особено показателно е, че именно хората с технологични умения, считани за „най-търсени“ кадри, се оказват сред първите, които AI измества. В САЩ например нивото на безработица сред ИТ специалистите вече пет поредни месеца е по-високо от средното за страната.

Данните показват още, че само 36,9% от съкратените заради AI намират нова работа в рамките на три месеца, а останалите прекарват значително повече време извън пазара на труда. Това забавяне се дължи не само на липса на подходящи позиции, но и на уменията, необходими в новата икономика.

През 2024 г. 58% от хората, използвали услугите на LHH за кариерен преход, са преминали към напълно нови професии. Над 70% от тях усвояват умения, свързани с AI, самостоятелно, докато едва 10,4% са имали достъп до обучение, осигурено от работодател.

„Този дисбаланс ясно показва, че повечето работещи поемат инициативата сами, но без системна подкрепа от бизнеса, възстановяването след загуба на работа е по-бавно и по-трудно…Успешните организации ще бъдат тези, които осъзнаят, че AI изисква не само нови технологии, а и ново мислене – мислене за постоянна преквалификация и мобилност на талантите“, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.