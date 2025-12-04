Съкращенията на служители в САЩ тази година достигат най-високото ниво от 2020 г. насам

Обявените съкращения на служители от американските работодатели преминаха границата от 1 млн. за годината през ноември, тъй като корпоративното преструктуриране, изкуственият интелект (AI) и митата на президента Доналд Тръмп допринесоха за намаляване на работните места. Това сочи доклад на консултантската фирма Challenger, Gray & Christmas, цитиран от CNBC.

Планираните съкращения през ноември са достигнали 71 321, което е по-малко от масовите съкращения през октомври, но все пак достатъчно, за да доведат общата цифра за 2025 г. до 1,17 млн. Това е с 54% повече в сравнение със същия 11-месечен период година по-рано и най-високото ниво от 2020 г., когато пандемията от Covid-19 разтърси световната икономика.

През ноември съобщението на Verizon, че ще съкрати над 13 хил. работни места, допринесе значително за общия брой. Технологичните компании, движени от иновациите в областта на изкуствения интелект, са регистрирали с 12 377 съкращения, като това увеличава общия брой на сектора за 2025 г. със 17% на годишна база. Самият изкуствен интелект е посочен като причина за 54 694 съкращения тази година.

Митата са посочени като причина за над 2000 съкращения през ноември и почти 8000 от началото на годината. Най-често изтъкваната причина през месеца е преструктурирането, следвано от закривания и пазарните или икономическите условия.

„Плановете за съкращения намаляха миналия месец, което със сигурност е позитивен знак. Въпреки това те са надхвърляли 70 000 само два пъти от 2008 г.: през 2022 и 2008 г.“, казва Анди Чалънджър, главен директор „Приходи“ в Challenger, Gray & Christmas.

Той също така отбелязва, че след финансовата криза през 2008 г. компаниите са се отдръпнали от тенденцията да обявяват съкращения в края на годината.

„Преди това беше тенденция плановете за съкращения да се обявяват към края на годината, за да се синхронизират с финансовата година на повечето компании. След Голямата рецесия това стана непопулярно и добрата практика беше съкращенията да не се случват около празниците“, казва Чалънджър.

Тези данни идват на фона на нарастващи опасения за състоянието на пазара на труда в САЩ.

В сряда ADP съобщи, че частните работодатели са съкратили 32 хил. служители през ноември – най-резкия темп от над две години и половина.

Перспективите за наемане също изглеждат слаби тази година според доклада на Challenger. Работодателите са обявили 497 151 планирани нови назначения, което е с 35% по-малко спрямо 2024 г.

Новите молби за помощи при безработица

Отделни данни от четвъртък показаха, че първоначалните молби за помощи при безработица в САЩ са намалели миналата седмица до най-ниското си ниво от повече от три години, което показва, че работодателите все още в голяма степен задържат служителите си въпреки вълната от неотдавнашни съобщения за съкращения.

Първоначалните заявления са спаднали с 27 хил. до 191 хил. през седмицата, приключила на 29 ноември - период, който включва Деня на благодарността. Данните за седмичните заявления често са по-колебливи около празници. Резултатът е под всички прогнози в проучване на Bloomberg сред икономисти.

Въпреки че продължаващите заявления - индикатор за броя на хората, които получават помощи и след първата седмица на безработица - са намалели до 1,94 млн. през седмицата, приключила на 22 ноември, те остават близо до най-високите стойности от 2021 г., сочат още данните.