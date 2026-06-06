Тръмп даде сигнал за интерес на правителството към собственост в АІ компании

Американският президент Доналд Тръмп изрази интерес към това правителството на САЩ да притежава дялове във водещи разработчици на изкуствен интелект. Той заяви, че планира да обсъди идеята за партньорство с ръководителите на АІ компании още следващата седмица.

„Има концепции, при които части могат да бъдат предоставени на американската общественост, където американската общественост по същество става партньор с компаниите“, каза Тръмп в петък, попитан за идеята от репортери на борда на Air Force One. По думите му „има нещо много интересно“ в такава възможност и тя се обмисля.

Президентът посочи още, че вече е говорил с компании за идеята, въпреки че не даде подробности за тези разговори.

Той коментира също така и съобщенията, че администрацията ще вложи акциите в държавен фонд, който ще преразпредели част от финансовите приходи към обществеността, като сигнализира готовност това да се случи.

„Обсъждаме го, къде американският народ може да се възползва от успеха на АІ“, каза той. „Това би било нещо прекрасно. И би ги направило богати“, допълни той, имайки предвид американците.

Коментарите на президента подчертават това как дебатът за потенциално огромните печалби от АІ бума се усилва във Вашингтон и по света в навечерието на серия от първични публични предлагания на акции на стойност трилиони долари от компании за изкуствен интелект, които обещават да създадат нов клас технологични милиардери.

В същото време се увеличават призивите за споделяне на печалбите през последните месеци на фона на растящите опасения, че изкуственият интелект ще замени човешкия труд и работни места.

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман е предложил идеята за държавни дялове в големи АІ фирми пред администрацията на Тръмп в началото на 2025 г., според човек, запознат с въпроса. Неговото предложение наподобява по-късни препоръки от компанията, включително идеята за даряване на собствен капитал за създаване на фонд заедно с други компании за изкуствен интелект, казва източникът, пожелал анонимност.

В отговор на искане за коментар относно съобщените дискусии за участие на правителството на САЩ в АІ компании, OpenAI посочи публичното си предложение от април, призоваващо за създаване на суверенен фонд.

Остава неясно как правителството ще придобие дялово участие в предприятията за изкуствен интелект и колко акции биха могли да бъдат прехвърлени. След завръщането на Тръмп на президентския пост правителството инвестира в близо дузина компании, включително няколко, свързани с индустрията за критични суровини, и обеща да придобие дял до 10% в производителя на чипове Intel Corp.

Законодателите и служителите на администрацията са изправени пред нарастващ натиск да се справят с риска нововъзникващата технология да остави милиони американци без работа. Все по-сложните АІ инструменти трансформират бизнесите в цялата икономика и преобразяват работните места.

Независимият сенатор Бърни Сандърс от Върмонт, обединен с демократите, ускори дискусиите по-рано тази седмица с предложение водещите компании за изкуствен интелект да предадат 50% от акциите си на правителството. Тези акции ще се съхраняват в суверенен фонд, който ще се използва за преразпределяне на икономическите печалби от технологията към обществото.

В сряда Сандърс се срещна с Алтман в Капитолия, където двамата обсъдиха надзора върху изкуствения интелект и нарастващата роля на парите от технологии в политиката през този изборен цикъл.

По време на посещението си във Вашингтон Алтман се срещна със законодатели от Демократическата и Републиканската партия. Представители на OpenAI заявиха в сряда, че Алтман е във Вашингтон, за да представи визията си за публично-частно сътрудничество в областта на изкуствения интелект, без да се дават подробности дали тези дискусии ще включват призиви за създаване на държавен фонд.

И все пак някои от приближените на Тръмп, включително бившият АІ шеф в Белия дом Дейвид Сакс, подчертаха рисковете от това да се даде на правителството собственост в компании, които се занимават с авангардни технологии.

„Национализацията на АІ ще ускори обединяването на корпорациите с правителството, към което вече се движим“, написа Сакс, в публикация в X. „Америка няма да спечели АІ надпреварата, ако победим Китай, но се окажем със система за социален кредит в стила на Китайската комунистическа партия в САЩ – и това е риск, тъй като правителството се ангажира все по-дълбоко с развитието на АІ и поема пряка собственост и контрол.“