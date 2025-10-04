Бумът на изкуствения интелект, или защо Европа изостава от САЩ

Компаниите за изкуствен интелект (AI) са най-търсените в днешната стартъп екосистема, но темпът на промяната се определя от развитието на OpenAI и Anthropic. За стартиращите компании, които надграждат на техните модели, това е въпрос на живот и смърт, съобщава CNBC.

Докато САЩ в момента водят значително в надпреварата на големите езикови модели (LLM), която изисква огромни инвестиции, възможността на Европа е в създаването на инструменти, които правят AI полезен, изветсно още като ниво на приложение.

„Смятаме, че именно там ще се реализира по-голямата част от печалбата в бъдеще“, коментира Робърт Лачер, съосновател на Visionaries Club, пред CNBC по-рано тази година.

Според консултантската компания EY през първата половина на 2025 г. компаниите за генеративен изкуствен интелект са привлекли инвестиции в рисков капитал в размер на 49,2 млрд. долара, задминавайки сумата за 44,2 млрд. долара за цялата 2024 г. САЩ са отговорни за по-голямата част от тази сума, формирайки 97% от стойността на сделките и 62% от обема, а на Европа се дължат едва 2% от стойността, но 23% от обема.

Апетитът към риск сред рисковите инвеститори на Стария континент обикновено е по-нисък, отколкото в САЩ, а фрагментирането на пазара отдавна създава предизвикателства за стартъпите, които искат да се разрастват бързо. След технологичния бум през 2021 г. и на фона на икономическия спад стабилният растеж и бизнес показатели отново са в центъра на вниманието в Европа. Изкуственият интелект все още привлича вниманието, но бледнее в сравнение със САЩ.

Сега честите актуализации на AI моделите като ChatGPT на OpenAI и Claude на Anthropic принуждават компаниите, изградени върху тях, да се развиват по-бързо, за да не изостанат.

Европа има своя собствена LLM компания – Mistral, френски стартъп, който досега е набрал капитал за 1,7 млрд. евро, включително от нидерландския производител на чипове ASML – която се позиционира като конкурент на OpenAI в отворения код, но все още има много да се направи.

„Скоростта на иновациите, скоростта на продукта, скоростта на дистрибуцията в крайна сметка печелят над всичко останало“, заяви Брайън Ким, партньор в дружеството за рискови инвестиции Andreessen Horowitz.

Шведската Lovable – платформа, която позволява на другите да създават приложения и сайтове с AI, и стартъпът за AI агенти Sana са примери за такива компании, които използват изкуствен интелект. Междувременно лондонският стартъп за генериране на AI видео Synthesia и компанията за синтетичен аудио ElevenLabs също имат специфични AI приложения. Последната обаче по-късно създаде свой собствен LLM.

Но „какво означава, когато продуктът и технологията, на които разчитате, се променят всеки месец. Как се движите по-бавно от това и очаквате да спечелите играта?“, каза Ким.

„Това, до което стигнах като извод, е, че всъщност инерцията е препятствието в настоящия момент на развитие на изкуствения интелект. Може би ще стигнем до точка, в която моделният слой ще се стабилизира малко и тогава ще можем да говорим за други неща, но в момента инерцията е единственото препятствие, което виждам“, добавя той.

Създаване на следващия Spotify

Инерцията – и способността за постоянно повторение – често се свежда до набиране на средства за разрастване.

„Ако погледнете европейците, ние сме революционери, романтици, изобретателни“, заяви Жан Ла Рошброшар, управляващ директор на Kima Ventures. Въпреки това „е трудно да се конкурираш с държава, в която апетитът към риск е много по-голям, където капиталът е много по-голям, а талантите – много повече“, казва той, имайки предвид САЩ и говорейки за изкуствения интелект като цяло.

Ла Рошброшар все още е оптимист, че Европа може да бъде домът на следващия голям победител. За него основателите, които са изградили бизнес извън Европа и се завръщат, за да започнат ново начинание, са тези, които трябва да бъдат следени.

„Всички се надяваме, че Mistral ще се превърне в един от тези гиганти, една от тези компании за 100 млрд. долара в Европа, точно както Revolut направи във Великобритания. Ако Revolut, Mistral и Spotify го правят, защо да не го направят още 10, 20, 50 други?”, добави инвеститорът.

Всъщност британската компания за изкуствен интелект в облака Nscale току-що получи ново финансиране за 433 млн. долара, след като преди няколко дни обяви кръг от серия Б на стойност 1,1 млрд. долара – най-големия в Европа. Въпреки това, подобно на Mistral, Nscale е по-скоро инфраструктура за изкуствен интелект, отколкото приложение – навременна разработка, тъй като AI суверенитетът продължава да привлича вниманието на политиците и инвеститорите.

За изпълнителния директор на Lovable Антон Осика нещата са много по-прости. „Единственото, което трябва да направим в Европа, е да променим нагласата си, че това е възможно“, казва той.

„Традиционно достъпът до технически таланти и капитал беше по-скоро ограничение, но вече не е пречка“, аргументира той.

Компанията на Осика например може да действа като технически съосновател на главния изпълнителен директор, ако има нужда от такъв. В същото време Lovable привлича и най-добрите таланти от САЩ в Швеция, за да работят в стартъпа, каза Осика.

Той добавя: „За нас е много по-бързо да наемаме хора в Европа, отколкото в САЩ, където има още 1000 компании като Lovable, така че е конкурентно предимство да се развиваме от Европа.“