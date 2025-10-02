Производителите на чипове добавят 200 млрд. долара към глобалното рали заради AI еуфорията

Пазарната стойност на световните производители на чипове рязко се повиши, докато инвеститорите се надпреварват да се възползват от изкуствения интелект (AI) – поредният знак за продължаващата бича тенденция, която тласка технологичните акции до исторически върхове, пише Bloomberg.

Секторът беше залят от вълна от добри новини от компании за изкуствен интелект, включително рекордната оценка от 500 млрд. долара на OpenAI след продажбата на акции от служители, и споразуменията ѝ с група южнокорейски производители на чипове, както и информация, че Intel води преговори за привличането на AMD като клиент.

Този оптимизъм увеличи комбинираната пазарна капитализация на Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index и индекса, проследяващ акциите на азиатските производители на чипове, с малко над 200 млрд. долара в последната сесия, сочат изчисления на Bloomberg.

Книжата на корейските производители на чипове се оказаха сред най-печелившите в четвъртък, като се покачиха след сделката с OpenAI и изпратиха индекса Kospi до рекордно високо ниво. Цената на акциите на SK Hynix пък се изстреля с 10%, докато тази на Samsung Electronics се повиши с 3,5%.

В Европа производителят на чипове ASML Holding напредна с 4,9% на борсата в четвъртък, с което повиши стойността си от най-ниското ниво през август с почти 50%. Конкурентни компании, включително ASM International и BE Semiconductor Industries, също отбелязаха напредък.

Анализатори казват, че бичият тренд се движи от „страх от пропускане“, а инвеститорите до голяма степен отхвърлят опасенията за развиващ се балон в сектора на изкуствения интелект.

„Технологичният импулс не показва признаци на отслабване – сякаш гравитацията не съществува, а предизвикателствата са премахнати и всяко заглавие за изкуствения интелект предизвиква изблици на еуфория“, коментира Хебе Чен, анализатор във Vantage Markets в Мелбърн. „Разговорите за балона се задържат, но очевидно страхът от пропускане на възможността (FOMO) движи нещата. Импулсът изглежда самоподдържащ се, докато предстоящите финансови резултати за четвъртото тримесечие може да доведат до принудително връщане в реалността.“

Скорошното рали предизвика скок в оценките на производителите на чипове: индексът на Bloomberg за азиатски чипове се търгува на около 19 пъти прогнозите за бъдещи печалби, докато индексът SOX сега се търгува 27 пъти печалбата, приближавайки се до рекордни върхове от 2024 г.

Надпревара между инвеститорите

Откакто ChatGPT даде началото на модерната AI ера, инвеститорите се надпреварват да се докоснат до технологии, които имат потенциал да разтърсят световната икономика. Те инвестираха в големи доставчици на инфраструктура, като ключовите производители на чипове Nvidia и SK Hynix, тласнаха нагоре оценките на стартъпи като OpenAI и Anthropic и вложиха капитал във всякакви доставчици на оборудване, предвидено за бума на изкуствения интелект.

След като сключи необвързващо рамково споразумение с корейските производители на чипове, Сам Алтман от OpenAI се насочва към следващата си среща в Тайпе, където се очаква да се срещне с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn). Акциите на двете компании поскъпнаха в четвъртък.

Китайските технологични компании също са във възход, водени от ентусиазма на инвеститорите към напредъка на страната в областта на изкуствения интелект. Новият тласък дойде от обявяването на засилена подкрепа от страна на правителството за сектора, наред с плановете на Alibaba да увеличи разходите си за AI и необичайната стъпка на Huawei да представи публично тригодишната си визия за това как ще се справи с господството на Nvidia. Тези новини помогнаха за ръста на технологичния индекс Hang Seng от началото на годината с около 50%.

Скокът в оценките в световен мащаб притесни някои пазарни наблюдатели, които твърдят, че макар разходите и изграждането на центрове за данни да се ускоряват, услугите с изкуствен интелект все още не са навлезли на масовия пазар и не са генерирали приходите, необходими за оправдаване на почти безпрецедентното рали.

Остава неясно дали в крайна сметка ще има търсене на цялата изчислителна мощност, която е в процес на изграждане. Всеки спад в резултатите на технологичните гиганти може да предизвика разпродажба, предвид техните надути оценки, както се видя по време на срива през април, според JPMorgan Asset Management.

Засега обаче инвеститорите очакват по-голям ръст на технологичните акции въпреки високите оценки.

„Технологичните акции продължават да се противопоставят на гравитацията“, коментира Питър Ким, управляващ директор на KB Securities. „Не виждам значителни предизвикателства пред азиатските технологични компании, което евентуално ще продължи и през следващата година.“