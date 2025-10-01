AI катализира най-големия тримесечен скок на Alphabet от 2005 г.

Цената на акциите на Alphabet приключи търговията в края на септември с най-големия си тримесечен ръст от 20 години насам. Това е поредният пример как инвеститорите стават все по-позитивно настроени към компанията майка на Google, докато тя засилва позициите си в областта на изкуствения интелект, пише Bloomberg.

През тримесечието стойността на книжата нарасна с 38%, което е най-големият ѝ подобен ръст от средата на 2005 г. Това изпрати борсовия ръст на Alphabet от началото на годината до близо 30% спрямо повишение от 17% на индекса Nasdaq 100. Във вторник цената на акциите на компанията отстъпи с 0,4%.

Скорошните ръстове последваха дългоочакваното антимонополно решение на властите в САЩ, което избегна най-строгите наказателни мерки, поискани от регулаторите, включително продажбата на браузъра Chrome на Alphabet. Решението беше обявено след публикуването на финансовия отчет на компанията за второто тримесечие, който показа, че търсенето на продукти с изкуствен интелект повишава приходите от продажби.

Инвеститорите станаха по-уверени в позицията на Alphabet по отношение на изкуствения интелект, дори когато ChatGPT на OpenAI пуска нови функции. Във вторник стартъпът заяви, че въвежда визуално търсене, а наскоро The Information съобщи, че Meta е водила преговори относно използването на моделите с изкуствен интелект на Google за подобряване на рекламния си бизнес.

В знак на подобрение на настроенията, MoffettNathanson написа, че „комбинацията от пазарно лидерство, диверсификация и мащаб позиционира Alphabet не само като победител в ерата на генеративния изкуствен интелект, но и като компания, която с право трябва да бъде разглеждана за титлата на най-високо оценената в света“.

Ралито на акциите на Alphabet за кратко доведе до покачване на пазарната капитализация на компанията над 3 трлн. долара, въпреки че тя отстъпи от този връх. В момента оценката на компанията е около 2,93 трлн. долара.