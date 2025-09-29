Великолепната седморка е отживелица. Други AI акции могат да я заменят

Най-влиятелната колекция от акции на Wall Street – Великолепната седморка, изглежда малко като отживелица. Направете място за Великата осморка. Или може би за Златната дузина. Или за TenAI на GenAI.

Изминаха почти три години, откакто ChatGPT на OpenAI превърна изкуствения интелект (AI) в център на световната икономика, а през това време търговията на американския фондов пазар се доминираше от едно: Купете Великолепната седморка, пише Райън Властелика в коментар за Bloomberg. Състояща се от Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platforms и Tesla, тази седморка се смяташе за най-добре позиционирана да осигури възвръщаемост на инвеститорите по време на най-голямата технологична промяна от интернет насам.

Въпреки че това до голяма степен се случи, по пътя към глобалното ѝ господство стана нещо странно. Търговията с акции, свързани с изкуствения интелект, се разшири по неочаквани граници и надскочи няколкото любими големи технологични компании на пазара. Така че инвестиционните стратегии, базирани на Великолепната седморка, която е отговорна за повече от половината от 70-процентния ръст на индекса S&P 500 от началото на 2023 г., пропуска някои от фирмите, които се очакват да процъфтяват в бъдеще заради AI, като Broadcom, Oracle и Palantir Technologies.

„Само защото Великолепната седморка“спечели в минали технологични цикли като мобилните технологии, интернет и електронната търговия, това не означава, че ще спечели и тук“, твърди Крис Смит, който отговаря за 2,4 млрд. долара като портфолио мениджър на Antero Peak Group на Artisan Partners. „Следващите победители ще бъдат тези, които адресират големи и неограничени пазари чрез изкуствен интелект, превръщайки се в по-големи компании в бъдеще, отколкото са тези от Великолепната седморка днес.“

Това не означава, че оригиналната седморка ще изчезне. Великолепната седморка представлява почти 35% от S&P 500, а печалбите ѝ се очаква да се увеличат с повече от 15% през 2026 г. на фона на 13% ръст на приходите, според Bloomberg Intelligence. Очаква се останалата част от S&P 500, без Великолепната седморка, да отчете 13% увеличение на печалбите и 5,5% ръст на приходите през следващата година.

Но има разминаване в представянето на групата на фондовия пазар. Nvidia, Alphabet, Meta и Microsoft се считат за добре позиционирани за света на изкуствения интелект, а акциите им повишиха стойността си с между 21% и 33% тази година. Перспективите за Apple, Amazon и Tesla, от друга страна, са по-малко ясни и те изостават сериозно.

„Трудно е да разглеждаме настоящата Великолепна седморка като най-ясният пример за случващото се с AI“, казва Смит.

Затова Wall Street предлага вариации по темата, за да не пропусне истинските победители. Някои я съкратиха до Фантастичната четворка, включваща Nvidia, Microsoft, Meta и Amazon. Джонатан Голуб, главен пазарен стратег в Seaport Research, предлага Tesla да бъде премахната, за да се създаде Голямата шестица. Други, като Бен Райсцес от Melius Research, предпочитат „Елитната осмица“, която да включва производителя на чипове Broadcom – седмата по големина компания в САЩ по пазарна капитализация.

Но нито една от тези вариации не обхваща цялата търговия, свързана с AI. Например цената на акциите на Oracle скочи с повече от 75% тази година, тъй като бизнесът на компанията с облачни изчисления, свързан с изкуствения интелект, се разраства. А Palantir е най-добре представящата се в технологичния индекс Nasdaq 100, като записа 135% борсов ръст от началото на 2025 г. заради силното търсене на AI софтуера ѝ.

