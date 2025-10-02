OpenAI отвя SpaceX като най-големия стартъп в света с оценка от над 500 млрд. долара

OpenAI завърши сделка, която помага на служителите да продадат акции на компанията при оценка от 500 млрд. долара. Това изстреля разработчика на ChatGPT над SpaceX на Илон Мъск, превръщайки го в най-големия стартъп в света, пише Bloomberg.

Бивши и настоящи служители на OpenAI са продали акции за около 6,6 млрд. долара на инвеститори, включително Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX от Абу Даби и T. Rowe Price, твърди източник, запознат със случилото се. Това тласна оценката на американската компания далеч над предишното ѝ ниво от 300 млрд. долара при кръга на финансиране по-рано тази година, който беше воден от SoftBank.

Този бърз ръст подчертава инвестиционната еуфория около лидерите в технологията с потенциал да трансформира световната индустрия и икономиките. OpenAI на Сам Алтман е една от няколкото компании, включително Nvidia, които водят международните усилия за изграждане на центрове за данни и разработване на услуги за изкуствен интелект (AI). Очаква се това начинание да струва трилиони долари. Въпреки че все още не е реализирал печалба, американският стартъп помага за подхранването на този инфраструктурен бум като сключва огромни сделки с компании като Oracle и SK Hynix.

Представители на Thrive Capital, Dragoneer, MGX и T. Rowe Price не са отговорили веднага на запитването за коментар. Говорителите на OpenAI и SoftBank са отказали да коментират.

Сделката издигна OpenAI над оценката на SpaceX от 400 млрд. долара. Това постижение съвпадна с ключов момент за компанията, която води преговори с Microsoft за трансформирането си в по-традиционна компания с цел печалба. Фирмата е основана през 2015 г. като организация с нестопанска цел, посветена на развитието на дигиталния интелект „по начин, който е най-вероятно да бъде от полза за човечеството като цяло“. Планираните промени ще дадат на организацията с нестопанска цел OpenAI контрол върху нова корпорация в обществена полза.

Както Алтман, така и Мъск, които са съоснователи на OpenAI, говориха за потенциалния екзистенциален риск за хората, породен от изкуствения интелект. И все пак оттогава те имат известни разминавания. Мъск заведе дело срещу OpenAI, за да се опита да спре трансформацията ѝ, обвинявайки я, че е изоставила обещанията, дадени му, когато е помогнал за създаването на организацията с нестопанска цел. Той твърди, че компанията се е отказала от основната си цел, когато е приела милиардите долари финансиране от Microsoft през 2019 г. – година, след като той напусна борда на OpenAI.

Що се отнася до самия бизнес, OpenAI е изправена пред все по-конкурентен пазар за кадри в областта на изкуствения интелект, тъй като големите технологични фирми се борят за ресурсите, от които се нуждаят. Meta Platforms например наемаше агресивно изследователи от OpenAI и други водещи лаборатории за новия си екип за „суперинтелект“, предлагайки пакети за заплащане в деветцифрен диапазон.

Вторичната продажба би могла да помогне на OpenAI да стимулира персонала да остане в компанията и да откаже тези щедри предложения за компенсации.