OpenAI е генерирала 4,3 млрд. долара приходи за първото полугодие на 2025 г.

Целта на компанията е да постихне годишни приходи на стойност 13 млрд. долара

12:43 | 30.09.25 г. 14
Снимка: Bloomberg
OpenAI е генерирала приходи на стойност около 4,3 млрд. долара през първата половина на 2025 г., което е с около 16% повече, отколкото за цялата миналата година, съобщава The Information, позовавайки се на финансови разкрития на акционери.

OpenAI твърди, че е похарчила 2,5 млрд. долара, като голяма част от тях са разходи за научноизследователска и развойна дейност за разработване на изкуствен интелект и за дейността на ChatGPT, предава Ройтерс.

Информационната агенция не е успяла да потвърди данните. OpenAI не е отговорила веднага на запитването за коментар.

Изследователската и развойна дейност е струвала на разработчика на ChatGPT 6,7 млрд. долара през първата половина на годината. В края на периода компанията е разполагала с около 17,5 млрд. долара в брой и ценни книжа.

OpenAI се стреми да постигне целта си за годишни приходи от 13 млрд. долара, като похарчи 8,5 млрд. долара.

През август Ройтерс писа, че OpenAI е в ранен етап на преговори за продажба на акции, която би позволила на служителите да спечелят средства и вероятно би оценила компанията на около 500 млрд. долара.

Миналата седмица Nvidia обяви, че ще инвестира до 100 млрд. долара в OpenAI и ще ѝ доставя чипове за центрове за данни.

Последна актуализация: 12:37 | 30.09.25 г.
OpenAI изкуствен интелект ChatGPT
