OpenAI пусна в експлоатация първия център за данни по проекта Stargate в САЩ

OpenAI и Oracle залагат сериозно на бъдещето на изкуствения интелект (AI) в САЩ, като пускат в експлоатация водещия обект на програмата Stargate на стойност 500 млрд. долара – мащабен инфраструктурен тласък за осигуряване на необходимите изчислителни ресурси за захранване на бъдещето на AI, пише CNBC.

Дебютният обект в Абилийн, Тексас, на около 290 км западно от Далас, е в ескплоатация, като е пълен с инфраструктура на Oracle Cloud и стелажи с чипове на Nvidia.

Центърът за данни, който е нает от Oracle, е едно от най-забележителните места, появили се в резултат на безпрецедентния бум в търсенето на инфраструктура за захранване на изкуствения интелект. Според оценка на HSBC от тази седмица по света е планирана AI инфраструктура на стойност над 2 трлн. долара.

OpenAI е водещата компания.

В допълнение към проекта за 500 млрд. долара Stargate, в понеделник стартъпът обяви сделка с Nvidia, която през следващите години ще добави центрове за данни на стойност приблизително 500 млрд. долара. От 2019 г. насам Microsoft е инвестирала милиарди долари в OpenAI. Освен това OpenAI сключва договори с по-малки облачни компании за допълнителен изчислителен капацитет и помощ при експлоатацията на инфраструктурата.

Една сграда на площадката в Абилийн е в експлоатация, докато друга е почти завършена. Кампусът има потенциал в крайна сметка да надхвърли един гигават капацитет, разкри финансовият директор на OpenAI Сара Фрайър. Това би било достатъчно електричество, за да захранва около 750 хил. домакинства в САЩ.

Плановете за изграждане на центрове за данни са достатъчно важни, че главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг лично е провел преговори в последния момент с главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман.

„Хората започват да осъзнават огромния мащаб, който ще бъде необходим“, казва Фрайър. „Тепърва започваме тук в Абилийн, Тексас, но ще видите същото навсякъде в Съединените щати и извън тях.“

Същевременно OpenAI планира да инвестира приблизително 400 млрд. долара за разработването на 5 нови центъра за данни в САЩ, отново в партньорство с Oracle и SoftBank Group. Това е най-големият ход досега за изпълнение на по-ранното обещание да бъдат похарчени половин трилион долара за инфраструктура за изкуствен интелект в страната, пише Bloomberg.

Новите локации, разположени в Тексас, Ню Мексико и Охайо, в крайна сметка ще имат капацитет от 7 гигавата енергия, или колкото някои градове, съобщиха компаниите.

Плановете бяха обявени от ръководители на трите технологични фирми на пресконференция в Абилийн, Тексас.