ChatGPT окупира над 80% от световния пазар на AI чатботове

Изкуственият интелект (AI) вече не е просто бързо развиваща се тенденция. Той се превърна в част от ежедневието ни, а една платформа пое водещата роля във всичко това. ChatGPT обхваща 80,92% от глобалния трафик към AI чатботове към август 2025 г., пише TechGaged.

Тази огромна доминация го прави основният портал, през който по-голямата част от света в момента си взаимодейства с изкуствения интелект.

Данните подчертават колко бързо ChatGPT се превърна в услуга по подразбиране за потребителите по целия свят. Само за няколко години той се трансформира от експериментален инструмент в основен център на ежедневното дигитално взаимодействие. Пазарният му дял повтаря по-ранни моменти от технологичната история, както когато Google дефинира интернет търсенето, а YouTube се превърна в стандарт за онлайн видео.

Конкурентите срещат трудности да наберат инерция

Въпреки солидното присъствие на ChatGPT, на пазара не липсват конкуренти. Данните за август 2025 г. показват, че Perplexity държи 8,08% от световния пазар, позиционирайки се стабилно на второто място. Стратегията на Perplexity е да съчетае разговори с изкуствен интелект с търсене в интернет на живо, като привлича потребителите, които имат нужда от отговори в реално време, а не само от предварително обучени с конкретни знания чатботове.

Microsoft Copilot се нарежда на трето място с 5,19% дял. Той обаче има различен подход, разчитащ на интеграция в приложенията на Microsoft 365. За много потребители Copilot не е толкова самостоятелен чатбот, а по-скоро вграден асистент в познати инструменти за продуктивност като Word, Excel и Outlook. Това позициониране прави глобалния му дял забележителен, въпреки че изостава значително от ChatGPT.

Сред по-новите претенденти се нарежда DeepSeek с 2,74% дял, демонстрирайки, че иновациите и диференциацията все още дават възможност за навлизане на един концентриран пазар.

Google Gemini има 2,19% дял, използвайки екосистемата на Google, за да спечели предимство в AI надпреварата.

Разработеният от Anthropic Claude пък регистрира скромните 0,88% дял, което отразява акцента му върху по-безопасния разговорен изкуствен интелект. Заедно тези данни подчертават колко е трудно за по-малките доставчици да пробият срещу платформа, която вече е затвърдила господството си.