OpenAI ще пусне ChatGPT за тийнейджъри с повече родителски контрол

Американската компания за изкуствен интелект OpenAI обяви, че ще предложи специална ChatGPT версия с родителски контрол за потребители под 18 години, опитвайки се да подобри защитата на безопасността на тийнейджърите, пише CNBC.

Когато OpenAI установи, че даден потребител е непълнолетен, той автоматично ще бъде насочен към подходящ за възрастта ChatGPT вариант, който блокира графично и сексуално съдържание и може да ангажира и властите при необходимост, съобщиха от компанията.

OpenAI също така разработва технология за по-добро прогнозиране на възрастта на потребителя, но ChatGPT ще използва по подразбиране версията за потребители под 18 години, ако е несигурен или няма пълната информация.

Актуализацията за безопасност на стартъпа беше направена, след като наскоро Федералната търговска комисия започна разследване на няколко технологични компании, включително OpenAI, относно това дали чатботове с изкуствен интелект като ChatGPT потенциално влияят негативно на децата и тийнейджърите.

Агенцията твърди, че иска да разбере какви стъпки са предприели компаниите, за да „оценят безопасността на тези чатботове“, сочи съобщение.

Миналия месец, след като семейство заведе дело, в което обвини чатбота за самоубийството на сина си тийнейджър, OpenAI сподели как ChatGPT ще се справя с „деликатни ситуации“.

„Даваме приоритет на безопасността пред поверителността и свободата на тийнейджърите. Това е нова и мощна технология и вярваме, че непълнолетните се нуждаят от значителна защита“, написа във вторник главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман в публикация в блога си.

През август OpenAI заяви, че ще предложи родителски контрол, за да помогне на родителите да разберат и оформят начина, по който тийнейджърите им използват ChatGPT. Вчера OpenAI сподели повече подробности за тези функции и заяви, че те ще бъдат достъпни в края на месеца.

Предстоящите решения на компанията ще позволят на родителите чрез имейл да свържат своя ChatGPT акаунт с този на тийнейджъра си, да заложат часове за забрана, когато тийнейджърът им не може да използва чатбота, да решат кои функции да деактивират, да насочват как чатботът реагира и да получават известия, ако тийнейджърът е в момент на силен стрес.

ChatGPT е предназначен за потребители на възраст 13 и повече години, твърди OpenAI.

„Това са трудни решения, но след разговори с експерти, това е, което смятаме за най-добро и искаме да бъдем прозрачни в намеренията си“, написа Алтман.