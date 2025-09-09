Пътят на AI към печалбата минава през потребителите

Пазарите обичайно гледат през призмата на бизнеса. Когато технологичните акции се сринаха миналия месец поради опасения от „зима в изкуствения интелект (AI)“, инвеститорите бяха насърчени от проучване, което показва, че 95% от пилотните програми за корпоративни технологии с изкуствен интелект не успяват да доведат до никакви подобрения в производителността и до ръст на печалбата, което прави скъпата технология да изглежда малко безполезна.

Потребителите биха се разграничили от това, пише Парми Олсън за Bloomberg.

Въпреки че бизнесите се чудят как най-смислено да включат инструменти с генеративен изкуствен интелект в своите системи (както естествено са правили с всяка друга технологична вълна в историята – от персоналните компютри до смартфоните и социалните мрежи), отделните хора постепенно се насочват към технологията. Този феномен лесно може да бъде пренебрегнат, когато измервате успеха само с количествени показатели като време и пари и когато разходите за управление на центрове за данни все още са толкова високи. Но някои от най-големите победители в областта на AI досега са компании, които имат по-леки предложения, включващи забавление и компания. Проучване на Harvard Business Review по-рано тази година установи, че най-често генеративен изкуствен интелект се използва за терапия и компания, организиране на живота и „намиране на цел“.

Близо 20-те млн. активни потребители месечно на Character.ai са в платформата ѝ за ролеви игри, включваща генерирани от изкуствен интелект герои. Компанията е на прага на рентабилността, що се касае до разходите за поддръжка на нейните AI модели, което е впечатляващ етап за всеки AI стартъп. Преди година, когато компанията все още се ръководеше от основателя си - бившия изследовател на Google Ноам Шазир, голяма част от капиталовите разходи на Character.ai отиваха за наем на центрове за данни и AI чипове. До голяма степен това се дължеше на факта, че Шазир имаше грандиозни амбиции да изгражда модели, които са по-умни от хората, т. нар. изкуствен общ интелект.

Но Шазир се завърна в Google по-рано тази година срещу впечатляващите 2,7 млрд. долара, а под новото ръководство Character се фокусира върху това да се превърне в развлекателна платформа. Вместо само да изгражда свои собствени AI модели, тя използва тези на други компании като OpenAI, а разходите ѝ за изчисления вече са намалели наполовина. Приходите от абонаменти за 9,99 долара на месец са нараснали до близо 4 млн. долара, които компанията харчи всеки месец за генериране на съдържание с изкуствен интелект за своите потребители. Приложението в момента показва малки банерни реклами, но през следващата година вероятно ще въведе и по-сложна реклама, което потенциално ще даде огромен тласък на приходите.

OpenAI в крайна сметка ще направи същото. През май компанията нае Фиджи Симо - ръководител, който помогна за превръщането на приложението за доставки Instacart в рекламен гигант. А миналата седмица компанията обяви, че ще даде 1,1 млрд. долара за Statsig - компания за продуктов анализ, която помага на потребителски приложения като Notion, SoundCloud и Linktree да тестват нови функции, като им помага да изберат кои да запазят и от кои да се откажат. Очаква се OpenAI да използва тази нова способност за тестване, за да пусне реклама в своята платформа.

Придобиването на Statsig от OpenAI напомня за придобиването на Onavo от Facebook през 2013 г. - компания за анализ на мобилни данни, която ѝ помогна да събере информация за тенденциите в използването на мобилни устройства и потенциалните конкуренти, като в крайна сметка насочи Марк Зукърбърг към придобиването на WhatsApp за 19 млрд. долара. Statsig също така може да работи тихо зад кулисите, за да дава насоки на OpenAI как да монетизира своята изключително важна потребителска база.

Въпреки корпоративните амбиции на OpenAI в крайна сметка това е потребителски бизнес. За по-малко от три години ChatGPT е натрупал над 700 млн. потребители седмично и около 99% от тях са индивидуални потребители, използващи безплатни и платени версии на ChatGPT. Приблизително 5 млн. са бизнес или корпоративни клиенти на компанията, която твърди, че ще реализира приходи от 13 млрд. долара през следващата година.

Въпреки всички твърдения за корпоративно разочарование от изкуствения интелект най-важната история може би се случва на индивидуално ниво. Милиони потребители вече прекарват собственото си време и харчат парите си за инструменти, които ги забавляват, организират и дори утешават.

Тази промяна сочи към индустрия, в която монетизацията ще се случва все повече чрез абонаменти и реклама – точно както се случи с гейминг компаниите и бизнеса в социалните мрежи – и където фирмите в най-добра позиция да процъфтяват са тези, които са готови да градят както заради чувствата, така и заради ефективността, и които могат да се възползват от инфраструктурата на моделите, изграждана от компании като OpenAI и Google. Ако Wall Street все още вижда само „зима на изкуствения интелект“, тя пропуска пролетта, която вече се случва изкуствения интелект за лични цели.