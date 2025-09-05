Ядрената енергетика ще е част от "войната" за изкуствения интелект между САЩ и Китай

Ядрената енергетика е един от стълбовете, които ще използват САЩ в надпреварата си с Китай за изкуствения интелект. Другите стъпки, които предприемат във Вашингтон, е удължаването на живота на въгищните централи и модернизация на съществуващата енергийна мрежа. Това обясни Джаред Ейгън от Съвета за енергийна доминация - институция, създадена от администрацията на президента Доналд Тръмп в началото на годината, цитиран от Ротерс.

Според него досега САЩ не са обръщали нужното внимание на ядрената енергетика за сметка на другите енергийни източници.

По-вероятно е ядрените централи да получат държавна подкрепа от САЩ - данъчни облекчения или гаранции, отколкото вятърни турбини или фотоволтаичните централи. Причината е, че в Белия дом смятат реакторите за "по-американски", отколкото са възобновяемите енергийни мощности, казва още Ейгън и допълва, че е по-вероятно частите за производството на реактори да бъдат произведени в САЩ, отколкото турбини или соларни панели.

По тази причина и администрацията е по-склонна да предостави подкрепа за ядрената енергетика, отколкото за други енергийни мощности.

Администрацията на предишния президент Джо Бъйдън предостави редица отстъпки и субсидии на зелената енергия. По данни на щатската Администрация за енергийна информация почти всички енергийни мощности, които ще бъдат изградени през тази година, ще залагат на възобновяемите енергийни мощности.

Но инвестиционния интерес вероятно ще изчезне след спрени проекти за изграждането на вятърни турбини в крайбрежието на САЩ. В началото на годината за кратко беше блокирана реализацията на проект на норвежката Equinor. През август американските власти спряха и строителството на парка на Orsted в Източното крайбрежие, край Роуд Айланд.

Проектът е в много напреднала фаза - изградени са 45 от предвидените 65 турбини и спирането му застрашава стабилността на датската държавна компания.

Новите технологии изискват големи количества електроенергия, което променя енергийния сектор и плановете за развитието му.