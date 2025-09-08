Резервният план на Apple за изкуствения интелект всъщност не е никак лош

Докато всички водещи технологични компании сякаш се насочват групово към изкуствения интелект (AI), Apple стои притеснително встрани. Инвестициите ѝ в инфраструктура не са се увеличили. Присъствието на изкуствен интелект в продуктите ѝ е минимално. A когато Марк Зукърбърг почука на вратата с огромни заплати за кадрите на Apple, Тим Кук не направи всичко възможно, за да ги задържи, пише Дейв Лий в коментар за Bloomberg.

Според Лий има два начина да се разгледа този казус. Единият е, че Apple е в пълен безпорядък, продуктите ѝ с изкуствен интелект не работят, защото пропуснаха следващата голяма технологична революция и в резултат на това компанията губи кадри. Другият е, че Кук проявява сдържаност, докато други в Силициевата долина са прекалено лекомислени.

Тазседмичното събитие на Apple в Купертино, Калифорния, ще бъде обичайно, с постепенни промени в основната линия устройства, плюс нов, по-тънък iPhone „Air“. По-интересните неща за бъдещето на iPhone се случват зад затворени врати, докато Apple се опитва да адаптира Siri за ерата на изкуствения интелект. Компанията трябва да промени статута на виртуалния асистент, който е станал синоним на глупав AI. Никоя друга марка на Apple не е дори близо до подобни подигравки. Когато изкуственият интелект привлече вниманието на света, безнадеждността на Siri се превърна в сериозен проблем.

Не се заблуждавайте, първият избор на Apple би бил да реши проблема вътрешно и да използва собствените си инженерни умения, за да направи Siri по-интелигентен. Това не се случи, или поне все още не се е случило. Вместо това компанията търси да възложи задачата на външни подизпълнители.

Тази помощ може да дойде от Google и нейния Gemini AI. Двете компании тестват и усъвършенстват персонализирана версия на модела на Google, която работи на сървърите на Apple, съобщи Марк Гърман за Bloomberg News. Все още има седмици преди финалното решение и Apple все пак може да реши да действа самостоятелно. Но разговорите разкриват, че Apple поне мисли прагматично. Може да няма особен смисъл да се инвестират милиарди долари в изграждането на собствен изкуствен интелект, когато компанията, като водещ производител на хардуер, може да излезе на пазара и да избере моделите, които сметне за подходящи. Гигантът също така може да използва доминацията на iPhone, за да настоява за най-добрите възможни условия, като настройва потенциалните партньори един срещу друг, подобно на начина, по който притиска отговорните за нейните компоненти и производство. Освен че преговаря с Google, Apple е обмисляла да използва Claude от Anthropic, пише Гърман, но фирмата е поискала твърде много пари.

Такъв тип аутсорсинг може да изглежда срамен. Недостатъците на Apple в областта на изкуствения интелект допринесоха особено за това компанията да бъде на второ място след Tesla като най-зле представящата се акция от Великолепната седморка тази година. И все пак това не бива да се разглежда като слабост.

Дори опитът Apple да продължи да се действа самостоятелно би донесъл рискове. Би било скъпо и изключително рисковано - Apple може никога да не успее с кадрите и инфраструктурата, с които разполага. Това би означавало по-дълбоко навлизане в лудата надпревара за чипове, източници на енергия и центрове за данни.

Това оставя две резервни опции. Първата, както се спекулира усилено, може да бъде придобиването на AI компания. Разглежданите опции са Perplexity и Mistral. И двете биха означавали огромни първоначални разходи и биха изисквали значителни инвестиции във времето. Освен това най-талантливите специалисти, които биха направили някоя цел привлекателна, може да не искат да станат част от гигант като Apple, а тези, които все пак се присъединят, може да срещнат трудности с приемането на културата ѝ. Това е една от ключовите причини, поради които огромните придобивания не са нещо, което Apple обикновено прави, и нещо, което Meta Platforms научава, след като няколко от ключовите ѝ служители в областта на изкуствения интелект вече напуснаха. И разбира се, Apple рискува просто да заложи на грешен ход и след това да остане приклещена от него.

Вторият вариант е аутсорсингът - изкуственият интелект да бъде разглеждан като нещо, което може да се закупи при необходимост, ако Apple не може да го направи по-добре (или поне толкова добре) сама. AI модел, разработен от Google, може да е добър вариант, ако се следва подходът при който Apple използваше чипове на Intel в своите компютри Mac, докато не се увери, че собствените ѝ разработки са подходящи за целта. С течение на времето, докато AI пазарът се развива и виждаме нови възможности за ползване на технологията, Apple може да се адаптира, ако е необходимо.

Що се отнася до План Б, аутсорсингът е привлекателен и гъвкав път напред. В сегашните условия може дори да го определим като пестелив.

Има обаче един проблем. Компаниите, с които Apple може да се опита да си партнира в областта на изкуствения интелект, се възприемат като нейни ожесточени конкуренти. На събитието на Google за Pixel миналия месец, част от (хаотичната) търговска презентация подчертаваше колко лесно би било потребителите да се откажат от своя iPhone. А само преди три месеца Джони Айв и Сам Алтман се сприятелиха в кафене в Сан Франциско, говорейки за това как новото им AI устройство ще разтърси начина, по който използваме телефони и компютри.

Ще помогне ли Apple на конкурентите си като си партнира с тях в областта на изкуствения интелект? Разбира се, може би малко. Но ако чака много по-дълго, за да внедри изкуствен интелект в iPhone, Apple би отворила този прозорец за конкурентни възможности много по-рано. Най-важното за бъдещето на iPhone е неговите AI функции да работят и да са полезни.

Ако това може да се постигне, по-голямата част от потребителите няма да се замислят кой стои зад разработката на основния AI модел зад Siri, точно както обръщат малко внимание на това кой е проектирал модема или екрана на iPhone. Партньорството може да не е предпочитаният избор на Apple, но все пак е добър такъв.