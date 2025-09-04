Apple планира собствена AI търсачка за Siri като конкуренция на Open AI и Perplexity

Apple планира да пусне своя собствена уеб търсачка, захранвана от изкуствен интелект (AI), през следващата година, засилвайки конкуренцията с OpenAI и Perplexity AI, съобщава Bloomberg.

Компанията работи по нова система, наричана вътрешно World Knowledge Answers, която ще бъде интегрирана в гласовия асистент Siri, посочват запознати източници. Apple обсъжда и евентуалното добавяне на технологията към уеб браузъра Safari и Spotlight, който се използва за търсене от началния екран на iPhone.

Apple има за цел да пусне услугата, описана от някои мениджъри като „двигател за отговори“, през пролетта като част от дълго отлаганата пълна промяна на Siri, казват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като плановете все още не са обявени.

Идеята е Siri и операционните системи на Apple да се превърнат в място, където потребителите могат да търсят информация от цялото интернет пространство – подобно на ChatGPT, AI Overviews в Google Search и редица нови приложения. Подходът ще се основава на големи езикови модели – ключова технология, която е в основата на генеративния AI.

Основната технология, която ще направи възможно новата Siri, може да дойде отчасти от Google на Alphabet – дългогодишен партньор на Apple в областта на интернет търсенето. Компаниите са постигнали официално споразумение тази седмица, за да оцени и тества Apple разработен от Google AI модел, който да подпомогне работата на гласовия асистент, казват източниците.

Според източници, новата търсачка на Apple ще включва интерфейс, който използва текст, снимки, видео и местни забележителности. Тя ще предлага и система за обобщаване, базирана на изкуствен интелект, която ще прави резултатите по-лесно разбираеми и по-точни от тези, предлагани от сегашната Siri.

Представители на Apple в Купертино, щата Калифорния, и Google в Маунтин Вю, щата Калифорния, са отказали коментар.

Цената на акциите на Apple се покачи до дневен връх в сряда, след като Bloomberg News съобщи за плана за търсачка, засилвайки по-ранните ръстове. Книжата поскъпнаха с 3,8% до 238,47 долара при затварянето в Ню Йорк, отбелязвайки най-голямото еднодневно увеличение за почти месец.

Днешната Siri може да отговаря на основни въпроси и да предоставя факти за известни личности, събития, филми и спорт. Те обаче се затруднява с по-сложни запитвания и търсения на обща информация, като вместо това често предоставя резултати от Google или ChatGPT. Гласовият асистент, който беше революционен при пускането си на пазара през 2011 г., се превърна в символ на недостатъците на Apple в областта на AI.