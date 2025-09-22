Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара в OpenAI, за да подкрепи изграждането на нови центрове за данни и инфраструктура, необходими за захранване на изкуствен интелект (AI). Така се сключва една наистина грандиозна сделка между две от най-големите компании в AI индустрията, пише Bloomberg.

Инвестицията има за цел да помогне на OpenAI да изгради центрове за данни с капацитет от 100 гигавата мощност, използвайки усъвършенстваните AI чипове на Nvidia за обучение и внедряване на моделите на стартъпа.

Nvidia ще получи дял в OpenAI в рамките на сделката, твърдят източници на Bloomberg, запознати с въпроса, които са пожелали да останат анонимни. По думите им инвестицията ще бъде предоставена на етапи, като първите 10 млрд. долара ще дойдат, когато бъде внедрен първият гигават изчислителна мощност.

Компаниите са подписали писмо за намерение за стратегическа сделка, съобщиха технологичните гиганти.

„Всичко започва с изчисленията“, коментира главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман. „Изчислителната инфраструктура ще бъде базата за икономиката на бъдещето, а ние ще използваме това, което изграждаме с Nvidia, за да направим нови пробиви в областта на изкуствения интелект и да дадем възможност на хората и бизнеса в голям мащаб“.

Nvidia използва финансовата си мощ, за да гарантира, че оборудването на компанията ще остане в основата на изграждането на системи с изкуствен интелект. Запазването на OpenAI, която се занимава с хардуер, включително със собствени чипове, като основен клиент, може да помогне на производителя на чипове да затвърди позицията си, докато индустрията разглежда компонентите на конкурентите.

ChatGPT на OpenAI се използва от около 700 млн. души седмично и изисква много изчислителна мощност за обслужване и изграждане на продуктите ѝ. В миналото компанията се сблъска с ограничения в изчислителната мощност, когато се опитваше да отговори на търсенето на клиентите, особено около пускането на нови версии на чатботовете си. В неделя Алтман написа в социалните мрежи, че скоро компанията му ще пусне някои нови продуктови предложения, изискващи повече изчисления, като това ще се случи в следващите няколко седмици.

Nvidia и OpenAI не разкриват подробности за инвестицията, нито кога ще се случи. Представители на Nvidia са отказали коментар.

В изявлението си компаниите посочват, че „очакват с нетърпение да финализират детайлите на тази нова фаза на стратегическо партньорство през следващите седмици“.

Цената на акциите на Nvidia се повиши с 4% на борсата в Ню Йорк.