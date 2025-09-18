Nvidia инвестира 5 млрд. долара в Intel с планове за съвместно проектиране на чипове

Nvidia ще инвестира 5 млрд. долара в Intel и заяви, че двете компании ще разработват заедно чипове за персонални компютри и центрове за данни – изненадващ ход, целящ да подкрепи затруднения американски конкурент, пише Bloomberg.

Nvidia ще купи обикновени акции на Intel на цена от 23,28 долара за брой, съобщиха двете компании. Intel ще използва графичната технология на Nvidia в предстоящите чипове за компютри и също така ще предоставя своите процесори за продукти за центрове за данни, изградени около хардуера на Nvidia. Двете фирми не разкриха в какъв срок ще бъдат пуснати в продажба първите им компоненти. Те изтъкват, че новината не засяга индивидуалните им бъдещи планове. Цената на акциите на Intel скочи с цели 26% преди началото на борсовата сесия в САЩ.

Intel получава новата инвестиция, след като през август правителството на САЩ обяви, че ще придобие дял от около 10% от компанията, а президентът Доналд Тръмп пое ролята на нещо като неин рекламен агент. Японската SoftBank Group, която се ангажира да инвестира десетки милиарди в производство на чипове и облачна инфраструктура в САЩ, миналия месец направи изненадваща инвестиция от 2 млрд. долара, а Intel набира средства и чрез продажба на активи на инвеститори. Настоящата ѝ дейност, засегната от загуби на пазарен дял, не може да поеме тежестта на интензивните разходи, свързани с опитите за изграждане на авангардни полупроводници.

Новите отношения между двамата конкуренти подчертават как се промени балансът на силите в компютърната индустрия. Intel получава финансов тласък и достъп до водещи на пазара технологии от компания, която някога имаше нишова роля в периферията на индустрията.

„Това историческо сътрудничество свързва тясно изкуствения интелект и ускорените изчисления на Nvidia с процесорите на Intel и огромната ѝ x86 екосистема – сливане на две платформи от световна класа“, коментира главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсен Хуанг. „Заедно ще разширим нашите екосистеми и ще положим основите за следващата ера на изчисленията.“

Intel ще предлага чипове за персонални компютри, които комбинират универсална обработка с мощни графични компоненти от Nvidia, което ще ѝ помогне да се конкурира по-успешно с Advanced Micro Devices (AMD). AMD е най-близкият конкурент на Nvidia в графичните чипове. Лидерът в областта на изкуствения интелект продължава да обмисля дали да възложи производството на своите чипове на Intel, но в момента няма планове за това.

Към края на борсовата сесия в сряда Intel имаше пазарна стойност от 116 млрд. долара, което означава, че Nvidia придобива по-малко от 5% дял. Nvidia има пазарна капитализация от над 4 трлн. долара.