Samsung представи първия си двойно сгъваем смартфон

Samsung Electronics представи първия си двойно сгъваем смартфон, демонстрирайки инженерните си умения в областта на сгъваемите устройства, въпреки че категорията все още не е навлязла в масовото потребление, предава Bloomberg.

Устройството, наречено Galaxy Z TriFold, е част от малка подгрупа сгъваеми телефони, които имат две панти, позволяващи им да се превръщат в по-големи устройства с размер на таблет. Samsung първоначално ще го пусне на пазара в Южна Корея на 12 декември на цена от 3,59 млн. вона (около 2450 долара). Компанията планира да продава телефона и в САЩ, но все още не е обявила цената му. TriFold ще бъде наличен и на други пазари, включително Китай, Тайван, Сингапур и Обединените арабски емирства.

Samsung представи устройството на събитие в Сеул във вторник, няколко месеца преди Apple да обяви първия си сгъваем iPhone. Продуктът на Apple, който се очаква да излезе на пазара следващата есен, ще има дизайн в стил книга, подобен на концепцията на Samsung Galaxy Z Fold 7, който се появи в продажба през юли.

Акциите на доставчиците на компоненти за смартфони като LG Innotek и AAC Technologies Holdings поскъпнаха след представянето, а цената на книжатана самата Samsung се повиши с 2,9%.

„Първият двойно сгъваем модел на Samsung ще се предлага в много ограничени количества, но не мащабът е целта“, заяви анализаторът от Counterpoint Research Лиз Лий. „С оглед на значителната промяна в динамиката на конкуренцията през 2026 г., особено с очакваното навлизане на Apple в сегмента на сгъваемите устройства, Samsung позиционира това устройство като пилотен проект за многократно сгъване, за да затвърди технологичното си лидерство.“

Сгъваемите телефони все още формират само 2,5% от общия пазар на мобилни устройства, въпреки че според Counterpoint са постигнали най-високите си тримесечни продажби за тримесечието, приключило в края на септември. Samsung вдигна дела си до 64% от всички сгъваеми устройства и отбеляза едно от най-големите увеличения в продажбите през този период.

Huawei Technologies беше първата компания, която навлезе в подкатегорията на двойно сгъваемите устройства с модела Mate XT през 2024 г. и обновения Mate XTs тази година, който струва приблизително колкото Galaxy Z TriFold. Той ще създаде силна конкуренция в Китай, най-големия пазар за сгъваеми телефони досега, въпреки че не разполага с широката съвместимост с Android приложенията на Samsung. Устройството на Samsung има различен дизайн на пантата, сгъваща се навътре от двете страни, докато моделите Mate придобиват Z-образна форма, когато се сгъват.

Когато е затворен, външният екран на TriFold има размери, подобни на тези на обикновен смартфон. Но в разгънато положение той предлага изживяване, подобно на таблет, с 10-инчов дисплей, по-голям от панела на Galaxy Z Fold 7. В режим, подобен на таблет, всеки от екраните на устройството може да работи независимо с различно приложение. Това осигурява реално три отделни 6,5-инчови телефона, разположени по дължина един до друг.

С помощта на софтуера DeX на Samsung, който е оптимизиран за този конкретен тип хардуер, можете да използвате и изживяване, наподобяващо ползването на компютър, директно на големия вътрешен дисплей. (Другите телефони на Samsung трябва да бъдат свързани към външен монитор, за да активират режима DeX.) В DeX TriFold може да работи с до четири различни работни пространства, като всяко от тях може да изпълнява пет приложения едновременно.

За да предотврати опасенията от потенциални повреди, Samsung заяви, че е усъвършенствала пантите, алуминиевата рамка и дисплейната технология на телефона, за да подобри дългосрочната му издръжливост. Компанията ще предложи и еднократна отстъпка от 50% от разходите за ремонт на дисплея, ако в крайна сметка се наложи такъв.

В най-тънката си точка TriFold е с дебелина 3,9 милиметра (0,15 инча). Отвътре той е с батерия с капацитет 5600 милиамперчаса, което е най-големият капацитет, използван от Samsung в сгъваем телефон досега. Батерията осигурява до 17 часа непрекъснато възпроизвеждане на видео при напълно отворен дисплей на TriFold. Въпреки това в спецификациите, споделени с Bloomberg, компанията не посочва колко дълго очаква батерията да издържи при типична употреба.

При краткото тестване TriFold се оказа интуитивен за използване. Ако потребителят започне да го сгъва неправилно – например, като затвори дясната страна преди лявата – телефонът бързо го предупреждава с известия на екрана и физически вибрации.

Компанията е оборудвала TriFold с набор от софтуерни функции Galaxy AI, включително Generative Edit, Photo Assist, Writing Assist и други. Купувачите ще получат шестмесечен пробен период на абонамента за Google AI Pro на Alphabet.

Ранните продажби на най-новите сгъваеми телефони на Samsung надминаха предишните модели, но остават незначителни в сравнение с по-достъпните конвенционални модели като Galaxy S25 Ultra. Ако компанията се придържа към същия график за пускане на пазара, който следва през последните години, вероятно ще представи гамата Galaxy S26 в началото на следващата година.