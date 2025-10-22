Samsung влиза в битка с Apple с двойно по-евтини очила за разширена реалност

Южнокорейската технологична компания Samsung Electronics представи своя модел очила за разширена реалност Galaxy XR, възползвайки се от възможностите на изкуствения интелект на Google в опит да укрепи позициите си на зараждащия се пазар на устройства за "компютри на лицето", доминиран в момента от Meta и Apple, предаде Ройтерс.

Новото устройство, подобно по форма на моделите на конкурентите, ще се продава на цена от 1799 долара – приблизително наполовина от стойността на Vision Pro на Apple. Това е първото устройство от нова серия, базирана на операционната система Android XR и технологии на изкуствения интелект, разработена в дългосрочно партньорство между Samsung, Google и Qualcomm. Компанията за чипове обяви още преди година, че работи съвместно със Samsung и Google в разработването на очила за смесена реалност.

"Предстои ни цяло пътешествие по отношение на новите устройства и форм-фактори", заяви вицепрезидентът на отдела за добавена реалност в Google Шарам Изади преди представянето. Компанията обяви, че в бъдеще ще бъдат пуснати и по-леки очила, без да разкрива подробности. Samsung съобщи и за партньорства с Warby Parker и южнокорейската луксозна марка Gentle Monster.

Надпреварата за нови формати в компютърните технологии, задвижвани от изкуствен интелект, става все по-интензивна. Според анализаторски данни Meta, собственик на Instagram, държи около 80 на сто от пазара на виртуална реалност, докато Apple остава на второ място.

Samsung развива технологии за разширена реалност повече от десетилетие. Около преди четири години компанията е започнала работа с Google по проекта с кодово име Moohan ("безкраен" на корейски), обясни Джей Ким, изпълнителен вицепрезидент в мобилното подразделение на компанията. "Смятаме, че сега е най-подходящият момент за пускане на продукта, след оценка на развитието на технологиите и пазарните тенденции", допълни той.

Изкуствен интелект от Google

Galaxy XR комбинира функции за виртуална и смесена реалност, като предлага потапящо изживяване при гледане на видеоклипове, игри и снимки, без да изолира напълно потребителя от реалната среда. Устройството използва системата Gemini на Google, която може да анализира обектите в зрителното поле и да предлага указания или допълнителна информация за тях.

Ръководители на Samsung и Google подчертаха, че именно интеграцията на мултимодалните възможности за изкуствен интелект – комбиниращи текст, изображения и видео – ще бъде ключовото предимство на Galaxy XR пред конкурентите. Според анализатора Аншел Саг от Moor Insights & Strategy, "навлизането на Google отново променя динамиката на екосистемата", като според оценки добавената стойност от софтуера на Google достига 1000 долара на устройство.

Клиентите, закупили Galaxy XR до края на годината, ще получат 12-месечен достъп до Google AI Pro, както и абонаменти за YouTube Premium, Google Play Pass и друго специализирано съдържание с добавена реалност.

Проектът е бил в напреднала фаза още при пускането на Vision Pro през 2024 г., като разработчиците са се стремили да подобрят приложения като YouTube, Google Photos и Google Maps и да създадат нови потапящи изживявания. Устройството използва чип Snapdragon XR2+ Gen 2 на Qualcomm.

Малък, но перспективен пазар

Според изчисления на Gartner глобалният пазар на устройства за носене на глава ще нарасне с 2,6 на сто през следващата година до 7,27 млрд. долара. Основен двигател на този растеж ще бъдат по-леките очила с изкуствен интелект, като моделите на Meta и EssilorLuxottica, произвеждаща очилата Ray-Ban.

Въпреки това пазарът на виртуална и смесена реалност остава труден – анализаторската компания Counterpoint очаква спад от 20 на сто в доставките през 2025 г.

"С потенциално по-достъпна цена в сравнение с Vision Pro, Galaxy XR може да се превърне в сериозен конкурент в премиум сегмента, особено за корпоративните потребители", посочи старши анализаторът на Counterpoint Флора Тан.

Galaxy XR е първото устройство, базирано на Android XR, но не и първият опит на Samsung в тази област. Преди десетилетие компанията създаде слушалките Gear VR в партньорство с Oculus, придобита по-късно от Meta.

