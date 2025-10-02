Настоящият AI едва ли ще доведе до големи научни пробиви

Настоящите модели изкуствен интелект (AI) от лаборатории като OpenAI е малко вероятно да доведат до големи научни пробиви, твърди съосновател на технологична компания, опровергавайки част от големите очаквания около технологията и твърденията на видни фигури в областта, пише CNBC.

Коментарите на Томас Уълф, съосновател на AI стартъпа за 4,5 млрд. долара Hugging Face са в контраст с тези на големи имена в областта на изкуствения интелект, включително лидера на OpenAI Сам Алтман и главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей.

Когато Уълф говори за научни пробиви, той визира нови идеи, като тези на ниво Нобелова награда. Примери за това са Николай Коперник, който излага теорията, че слънцето е в центъра на вселената и другите плането се въртят около него.

Уълф изтъква няколко проблема с чатботовете в момента. Първият е, че тези продукти, като ChatGPT и други, често са съгласни или се придържат към човека, който им пуска заявки. Спомнете си, ако сте задавали въпрос на чатбот, как той ви е казал колко интересн или страхотен е този въпрос.

Вторият е, че моделите, на които са базирани тези чатботове, са проектирани да „предсказват най-вероятния следващ символ“ или „дума“ в изречение.

Той обаче отбелязва две ключови черти на учените. Първата е, че учените, които правят големи открития, често влизат в противоречия и поставят под въпрос това, което другите казват.

„Ученият не се опитва да предскаже най-вероятната следваща дума. Той се опитва да прескаже това много ново нещо, което всъщност е изненадващо и малко вероятно, но всъщност е истина“, допълва технологичният лидер.

Съоснователят на The Hugging Face размишлява по тази тема през последните няколко месеца. Интересът му се засилва, след като прочита есе, написано от Амодей от Anthropic, който твърди, че „биологията и медицината, базирани на изкуствен интелект, ще ни позволят да компресираме напредъка, който човешките биолози биха постигнали през следващите 50-100 години, в 5-10 години.“

Това кара Уълф да се замисли за състоянието на изкуствения интелект и как това няма да е възможно с настоящите модели.

По думите му тези чатботове и инструменти вероятно ще бъдат използвани като вид „втори пилот за учените“, така че да бъдат използвани за изследвания, помагайки на човека да генерира нови идеи.

До известна степен това вече се случва. Продуктът AlphaFold на GoogleDeepMind помогна за анализа на протеиновите структури, което според компанията може да помогне на учените в откриването на нови лекарства.

Но има някои нови стартъпи, които се надяват да направят още една крачка напред с изкуствения интелект, за да могат да правят научни пробиви, включително Lila Sciences и FutureHouse.