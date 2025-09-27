AI се намира в началото на суперцикъл

Изкуственият интелект (AI) е в ранната част на „суперцикъл“, който може да продължи 20 години, твърди водещ инвеститор, цитиран от CNBC.

Радж Гангули, съосновател и съизпълнителен директор на компанията за рисков капитал B Capital, коментира, че изкуственият интелект ще има огромно глобално въздействие през следващите години.

„Намираме се в много ранните етапи, третата или четвъртата година от този суперцикъл на изкуствения интелект. А вероятно това е 20-годишен суперцикъл. Може би е 15-годишен, но той ще промени света“, коментира Гангули.

Суперцикълът обикновено се определя като дълъг период на постоянен растеж на даден пазар.

Суперцикълът на изкуствения интелект ще „промени света във всеки аспект“, като например начина, по който се разработват лекарства, или на пазара на труда, който ще преживее „дълбоки промени“, добавя той.

Изминаха почти три години, откакто светът обърна внимание на генеративния изкуствен интелект, когато през ноември 2022 г. OpenAI пусна ChatGPT. Оттогава големи компании инвестираха милиарди долари в технологията. Goldman Sachs заяви, че светът се движи в „различен“ суперцикъл, а изкуственият интелект се очертава като ключов фактор.

Гангули описва трите „най-големи промени“, които е наблюдавал, откакто е започнал да работи в технологичния сектор в края на 90-те години на миналия век. На първо място, Силициевата долина се „завръща с голяма скорост“ с появата на генеративния изкуствен интелект, изтъква той. Но макар да посочва, че районът е обхващал 80% до 90% от световната технологична екосистема, Гангули предполага, че сега пазарният дял е по-малко от половината от този преди, но въпреки това „все още огромен“, отбелязва той.

Втората тенденция, която разтърсва технологичната индустрия, е, че самостоятелните основатели вече могат да бъдат успешни, без да се налага да купуват оборудване или да наемат програмисти, защото изкуственият интелект може да им помогне да „изграждат и програмират, без изобщо да знаят как да изграждат и програмират“, казва Гангули. Въпреки че предишният технологичен бум беше фокусиран върху компании, ориентирани към потребителите, като Amazon и Meta, следващите 10 години ще бъдат по-скоро за „дълбоки“ технологии, като генеративен изкуствен интелект и усъвършенствани полупроводници, допълва инвеститорът.

„Следващото десетилетие до голяма степен ще е за промени в индустрии, които са били по-малко засегнати от технологиите, като далеч надхвърля потребителските технологии“, казва Гангули.

От своя страна, B Capital се фокусира върху дълбоките технологии, като държи дялове в компании в секторите на здравеопазването и климата като част от портфолиото си, наред с такива за изкуствен интелект.

Гангули определя Индия като пазар, изграждащ AI приложения, които могат да работят с всеки голям езиков модел. „Ще видите как в следващите пет години някои от тези компании, създадени в Индия, ще станат лидери на пазара на места като САЩ и Европа“, категоричен е инвеститорът.

Запитан дали еуфорията около изкуствения интелект кара части от пазара да бъдат надценявани, Гангули коментира: „Мисля, че сме в някакъв балон... надценено е, защото хората си мислят, че през следващите 5 години AI ще промени света, но това винаги отнема повече време, отколкото си мислят“.

Гангули, който е роден в Индия и е израснал в САЩ, твърди, че е бил „изумен“ от иновациите, които е видял, когато се е върнал в Азия, за да работи за Bain Capital през 2009 г.

Като човек, идващ от Силициевата долина, той споделя, че е имало мнение, че хората в Азия копират успешни американски бизнес модели и ги пренасят в Индия или Китай. Вместо това Гангули казва, че е видял „фундаментална иновация“, случаща се в азиатските страни.

Той създава B Capital през 2015 г., заедно със съоснователя на Facebook Едуардо Саверин.