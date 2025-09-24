Изкуственият интелект може да заличи 20% от публичните компании

Изкуственият интелект (AI) ще отбележи началото на период на „цифров дарвинизъм“, който ще бъде „много, много брутален“ за компаниите, които не успеят да се адаптират, твърди главният инвестиционен директор на глобалния бизнес с акции на Allianz Global Investors, цитиран от Bloomberg.

„Изкуственият интелект е едновременно заплаха и огромна възможност“, коментира Виржини Мейсонев на срещата на върха на Bloomberg Investment Management, която се проведе в Лондон в сряда. „Много е трудно да се направи прогноза, но 15 до 20% от компаниите, които са листнати днес, може да не съществуват след пет години.“

Появата на изкуствения интелект предизвика огромно рали за предполагаемите победители в тази нововъзникваща технология, като производителя на чипове Nvidia, който отбеляза борсов ръст от 161% от ноември 2022 г. насам, когато OpenAI пусна ChatGPT. Това също така породи опасения, че много работни места и индустрии могат да станат излишни заради тази технология.

Майсонев смята, че изкуственият интелект ще направи много компании остарели, а други ще бъдат придобити, коментира тя по време на панел, посветен на глобалната инвестиционна среда.