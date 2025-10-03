AI доминира в рисковите инвестиции през 2025 г.

Рисковите инвеститори са вложили 192,7 млрд. долара в стартиращи компании в областта на изкуствения интелект (AI) от началото на годината, с което поставиха нов глобален рекорд. Така 2025 г. е напът да се превърне в първата година, в която повече от половината от общите рискови капитали са инвестирани в тази индустрия, сочат данни на PitchBook, цитирани от Bloomberg.

По-голямата част от средствата са отишли при утвърдени стартъпи – Anthropic и xAI са набрали милиарди долари финансиране през това тримесечие, докато някои по-малко известни играчи са срещнали трудности, особено компаните, които не са фокусирани върху изкуствения интелект.

Последиците от по-неблагоприятната среда за листвания и придобивания са довели до нежеланието на някои рискови инвеститори да правят нови залози в недоказани компании, допълва PitchBook.

„Където и да погледнем, пазарът е раздвоен“, твърди Кайл Санфорд, директор проучвания в PitchBook. „Вие сте в AI, вие не сте. Вие сте голяма фирма, вие не сте“.

През последното тримесечие американските рискови инвеститори са вложили 62,7% от средствата си в компании за изкуствен интелект, а глобалните инвеститори като цяло са отделили 53,2%.

Общият обем на рисковите капиталови сделки за годината досега възлиза на 366,8 млрд. долара, като все по-голяма част от тези инвестиции се правят в САЩ – 250,2 млрд. долара.

Въпреки че малко AI компании събират големи чекове, по-широката картина за стартъпите е по-мрачна. Общият брой на компаниите, които ще си осигурят рисково финансиране в световен мащаб през 2025 г., е на път да бъде най-ниският от години, както и броят на рисковите фирми, набиращи нови средства.

В световен мащаб 823 рискови фонда са набрали повече от 80 млрд. долара досега тази година, което представлява драстичен спад спрямо 2022 г., когато 4430 рискови инвеститори набраха около 412 млрд. долара, допълва PitchBook.

Поддръжниците на рисковите фондове и партньорите на фирмите за рисков капитал „са по-внимателни относно това къде влагат парите си и ги фокусират в изкуствения интелект“, казва Санфорд.