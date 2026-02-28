А. Гюров: Няма директна военна опасност за България заради конфликта в Близкия изток*

Няма директна военна опасност за България въз основа на данните на службите за сигурност и Министерството на отбраната. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров след края на заседанието на Съвета по сигурността, свикан по-рано днес от министър-председателя във връзка с ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток.

Правителството следи ситуацията в реално време, посочи Гюров. По думите му, основен приоритет е гарантирането на националната сигурност и безопасността на гражданите в региона.

България не е страна в конфликта, подчерта министър-председателят и допълни, че страната ни не участва в провеждането на военната операция, пише БТА.

"Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия и няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили“, добавя Гюров, цитиран от агенция "Фокус".

Служебният премиер коментира още, че се анализират потенциалните икономически последици и риска от засилване на миграционния натиск. "Граничните ни служби са в повишена бдителност, за да гарантират сигурността на границите на страната и на Европейския съюз (ЕС). Държавните институции работят в пълен синхрон“, каза още той.

По-рано през деня Министерството на външните работи на България сформира кризисен щаб и призова българите в региона да спазват указанията на властите.

"България нееднократно е изразявала своята позиция на безпокойство относно ядрената програма на Иран, както и ракетна програма на Техеран, чийто обсег би достигнал и Европа. Многократно сме изразявали и тревога за деструктивната роля на Иран в региона. Именно в този контекст сме силно обезпокоени от военната ескалация в региона", пише в позиция на ведомството.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов изтъкна по време на брифинга след Съвета по сигурността, че няма пряка заплаха за инфраструктурата. Той потвърди също така, че България не е участник в конфликта, пише БТА. Тъй като ние не участваме в тази операция, смятам, че не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва с активни средства в подобна операция, добави Запрянов. Министърът заяви още, че няма искане за промяна на статута на самолетите на столичното летище и те са за учение.

Министърът на външните работи Надежда Нейнски акцентира върху постоянния контакт със съюзниците и с всички наши посолства и дипломатически представителства в региона. Имаме подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликта, имаме и справка относно това колко български граждани се намират в региона, посочи Нейнски.

Министърът на външните работи отбеляза също, че към момента посолствата в Техеран, Тел Авив и Бейрут оценяват, че не e необходима евакуация на личния състав, но има готовност да се реагира. Нейнски посочи, че в случай на нужда ще се търсят най-бързите и най-безопасните маршрути за хората, които се намират в региона.

Приблизително 11 400 български граждани, вкл. и туристи, са блокирани в региона на Близкия изток, добави Нейнски. В Ливан българските граждани са 498, в Иран има общо 47 български граждани и 14 ирански, които подлежат на евакуация. В Израел лицата с българско гражданство, постоянно пребиваващи там, са над 10 000 души. В Ирак пребивават 140 български граждани и още над 360 с двойно гражданство. В Катар има 300 български граждани, като 185 от тях са регистрирани в посолството.

* Допълнена информация