Китай отново избегна да подпише окончателно споразумение за "Силата на Сибир 2"

Руският президент доведе в Китай впечатляваща делегация и се очакваха редица споразумения, включително и за газопровода

15:33 | 20.05.26 г. 5
Снимка: Bloomberg LP
Като цяло основните параметри за "Силата на Сибир 2" са ясни - и за маршрута, и за начина на строителството, но има някои подробности, които все още трябва да бъдат договорени. Това обясни пред ТАСС говорителят на Кремъл Дмитрий Песков след срещата на руския президент Владимир Путин с китайския му колега Си Дзинпин.

Путин е на посещение в Китай с огромна делегация, в която участва и ръководителят на "Газпром" Алексей Милер. При последното посещение на руския президент в Китай Милер съобщи за голям пробив по проекта. Китайската страна не потвърди неговия ентусиазъм, а официално няма данни за напредък по строителството.

Плановете за "Силата на Сибир 2" предвиждат изграждане на газопровод с дължина от 6800 км от Сибир през Монголия до Китай. Капацитетът му за пренос е 50 млрд. куб. метра годишно. Официално все още няма избрано и проектирано трасето за тръбите, както и не е ясно как ще бъде финансирано строителството на газопровода.

Песков допълни днес (20 май), че няма и договорени срокове за реализацията на проекта.

Според оценки на анализатори, ако строителството започне днес, тръбите ще заработят в пълния си капацитет към 2032 година.

Проектът е ключов за "Газпром", който загуби европейските си пазари след началото на войната в Украйна. През 2021 година компанията достави над 150 млрд. куб. метра газ на ЕС по газопроводи. В момента износът е намалял с почти 2/3, като Китай не може да компенсира загубите - към момента капацитетът за доставка на руския газ в Китай е малко под 40 млрд. куб. метра.

По време на визитата си в Китай Путин е коментирал и други теми, според публикуваната на страницата на Кремъл съвместна декларация. Според нея двете страни ще продължат сътрудничеството в различни сфери - за съвместна научна лунна база, във военната сфера, ще допълнят навигационните си системи BeiDou и ГЛОНАСС, както и ще продължат плащанията в националните си валути.

Двамата са говорили и за войната в Украйна като според руската декларация има общо разбиране, че трябва да бъдат премахнати "първопричините за кризата". Под тази формулировка Москва включва различни основания да нападне Украйна - от разширяването на НАТО (искането е да организацията да се върне до границите през 1997 година) до предполагаем държавен преврат в Украйна през 2013 година, когато тогавашният президент Виктор Янукович се изплаши от протести в Киев и избяга в Русия. Съдът определи, че Янукович не изпълнява своите ангажименти и бяха насрочени предсрочни избори, спечелени от Петро Порошенко. Според Москва обаче изборът на Порошенко и следващия президент - Володимир Зеленски, е нелегитимен, заради бягството на Янукович.

Песков коментира още, че няма да има пресконференция на Владимир Путин след срещите му в Китай, макар че има голям брой руски медии, които пътуват с делегацията и отразяват посещението на руския президент.

Последна актуализация: 18:19 | 20.05.26 г.
Силата на Сибир 2 природен газ Владимир Путин Си Дзинпин
fortiss.
преди 1 час
Китай иска тръбопровода, но не да го финансира и не да е с фиксирана цена за газа. Ако искат руснаците да го построят, после продажби на пазарен принцип. Китайците никога няма да си отрежат другите доставчици заради руснаците. Отделно те сами си добиват много въглища и газ. Но за да си добиват сами техните добиващи компании трябва да печелят, а не да се конкурират с руснаците. Сметките са много и не са еднопосочни. Желанието на Путин няма как да стане, няма. Европейския пазар им беше супер, но..
гъбко
преди 1 час
Освен всичко изброено , зверският ръст на ВЕИ в Поднебесната прави излишен този природен газ ... Там също гонят въглеродна неутралност , колкото и да не им се вярва на форумните антиваксъре-газовици ...
гъбко
преди 1 час
Поднебесната добива около 230млрд кубика природен газ на година , което е около 60% от потреблението . Според мен много внимателно са анализирали какво се случи в Европа с рассийското изнудване , със спрените доставки , с това как дори си гръмнаха тръбите само и само да покажат че те стоят отгоре . Та някой е направил математика и сега виждаме отговорът на много изгодното предложение ... :))) ... м/у другото китайците имат доказани около 20трлн кубика шистов природен газ !! И си помпят !!
Nuclear man
преди 2 часа
Дебелата панда иска да го купува по вътрешни цени в блатото, а това не устройва гнома на токчета ;)
Скъсана_Ушанка
преди 2 часа
Хаха!Май няма да има силин и Сибири. А какво ли китайците са си мислели, докато са слушали глупостите на русните относно Украйна? Довело било МалкотоПу делегация, все олигрхчета. Единия води Мъск, Кук и Дненсън Хуанг, другото води тълпа наши ора. Видяла жабата, че подковават коня и тя вдигнала крак... :)))
