Владимир Путин си тръгна от Китай с торба, пълна с обещания за "Силата на Сибир 2"

Китай и Русия постигнаха "юридически обвързващ меморандум" за газопровода "Силата на Сибир 2", съобщи от Китай ръководителят на "Газпром" Алексей Милер. Той посочи, че в него няма определени цени, а по-късно се оказа и че няма и други подробности като доставени количества и срокове за реализацията, но определи подписания документ като възкресяващ проекта, който в последните години беше в "мъртва точка", заради нежеланието на Китай да се ангажира със строителството.

Имаме "консенсус" по въпроса за газопровода, потвърди и руският президент Владимир Путин в брифинг за руските медии, придружили го в Китай. Той поясни, че всичко е на пазарна основа - и цените ще бъдат пазарни, опровергавайки коментарите, че Москва вероятно е обещала значителни отстъпки, защото "Газпром" е на ръба на фалита, губейки газовите пазари в Европа.

Путин също така говори за доставките на 100 млрд. куб. метра природен газ годишно, докато първоначалните планове и думите на Милер сочат наполовина по-малки количества.

The Washington Post обръща внимание на официалните съобщения на китайското правителство за тристранната среща, на която по думите на Русия е постигнат пробивът - между лидерите на Русия, Китай и Монголия (през чиято територия ще минават част от тръбите). В него не се съобщава нищо за доставки на газ, а единствено за партньорство и сътрудничество между три съседни държави, насърчаване на инфраструктурни и енергийни проекти, както и увеличаване на размера на разплащанията в местна валута.

На базата на тази публична информация много анализатори определят документа повече като "пътна карта" за проекта, отколкото като правнообвързващо споразумение. Засега за него няма информация за договорени количества, цени на газа и на строителството (през 2019 година беше определено на 13,5 млрд. долара, но ситуацията се промени съществено), както и за срока за изпълнение.

Според руското издание "Ведомости" един от вариантите за финансирането на проекта е Русия да плати своята част от трасето (с дължина от 2700 км), а Китай - своята. Но тогава не става ясно какво се предвижда за частта на Монголия. "Силата на Сибир 2" е с дължина от около 6700 км по първоначалните данни, като маршрутът на тръбите все още не е определен.

Руската част може да бъде построена за три години, но дори и ориентировъчни срокове за китайската не са ясни.

Руски анализатори коментират още, че по-подробни документи за газопровода може да бъдат подписани и по-късно през годината. Според оценки на Института за енергия и финанси, цитирани от "Ведомости", ключов ще бъде въпросът за цената. Китай ще очаква цени като за вътрешния пазар - около 120-130 долара за 1000 куб. метра. Русия обаче ще иска цената като за Азия по "Силата на Сибир 1" - 265-285 долара за 1000 куб. метра.

Изграждането на "Силата на Сибир 2" може да носи по 2,5 млрд. - 4,3 млрд. долара годишно за "Газпром". Това е далеч под 20-те млрд. долара, които компанията изгуби от Европа, казва Сергей Вакуленко от "Карнеги".

Засега много от нещата, които Путин договори в Китай, включително и за "Силата на Сибир 2", ще останат тайна, казва анализаторът Александър Габуев от "Карнеги Енерджи" пред WP. Според него, на базата на снимките от срещите, има много разговори в различни сфери - военно сътрудничество, обмен на техологии и т.н.

В Пекин руският президент получи още и обещания за продъжаваща подкрепа от Северна Корея, която е от съществено значение за войната в Украйна. Пхенян предостави 12 хил. войници, които участваха в освобождаването на Курска област. Според изявленията на украинската армия към една трета от тях са били убити.

Русия използва и милиони артилерийски снаряди, както и балистични ракети от Северна Корея, военна техника и друга помощ.