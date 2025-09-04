IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Владимир Путин си тръгна от Китай с торба, пълна с обещания за "Силата на Сибир 2"

Споразумението, с което се похвали "Газпром", повдига доста въпроси за реализацията на проекта

13:43 | 04.09.25 г. 23
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Китай и Русия постигнаха "юридически обвързващ меморандум" за газопровода "Силата на Сибир 2", съобщи от Китай ръководителят на "Газпром" Алексей Милер. Той посочи, че в него няма определени цени, а по-късно се оказа и че няма и други подробности като доставени количества и срокове за реализацията, но определи подписания документ като възкресяващ проекта, който в последните години беше в "мъртва точка", заради нежеланието на Китай да се ангажира със строителството.

Имаме "консенсус" по въпроса за газопровода, потвърди и руският президент Владимир Путин в брифинг за руските медии, придружили го в Китай. Той поясни, че всичко е на пазарна основа - и цените ще бъдат пазарни, опровергавайки коментарите, че Москва вероятно е обещала значителни отстъпки, защото "Газпром" е на ръба на фалита, губейки газовите пазари в Европа.

Путин също така говори за доставките на 100 млрд. куб. метра природен газ годишно, докато първоначалните планове и думите на Милер сочат наполовина по-малки количества.

The Washington Post обръща внимание на официалните съобщения на китайското правителство за тристранната среща, на която по думите на Русия е постигнат пробивът - между лидерите на Русия, Китай и Монголия (през чиято територия ще минават част от тръбите). В него не се съобщава нищо за доставки на газ, а единствено за партньорство и сътрудничество между три съседни държави, насърчаване на инфраструктурни и енергийни проекти, както и увеличаване на размера на разплащанията в местна валута.

На базата на тази публична информация много анализатори определят документа повече като "пътна карта" за проекта, отколкото като правнообвързващо споразумение. Засега за него няма информация за договорени количества, цени на газа и на строителството (през 2019 година беше определено на 13,5 млрд. долара, но ситуацията се промени съществено), както и за срока за изпълнение.

Според руското издание "Ведомости" един от вариантите за финансирането на проекта е Русия да плати своята част от трасето (с дължина от 2700 км), а Китай - своята. Но тогава не става ясно какво се предвижда за частта на Монголия. "Силата на Сибир 2" е с дължина от около 6700 км по първоначалните данни, като маршрутът на тръбите все още не е определен.

Руската част може да бъде построена за три години, но дори и ориентировъчни срокове за китайската не са ясни.

Руски анализатори коментират още, че по-подробни документи за газопровода може да бъдат подписани и по-късно през годината. Според оценки на Института за енергия и финанси, цитирани от "Ведомости", ключов ще бъде въпросът за цената. Китай ще очаква цени като за вътрешния пазар - около 120-130 долара за 1000 куб. метра. Русия обаче ще иска цената като за Азия по "Силата на Сибир 1" - 265-285 долара за 1000 куб. метра.

Изграждането на "Силата на Сибир 2" може да носи по 2,5 млрд. - 4,3 млрд. долара годишно за "Газпром". Това е далеч под 20-те млрд. долара, които компанията изгуби от Европа, казва Сергей Вакуленко от "Карнеги".

Засега много от нещата, които Путин договори в Китай, включително и за "Силата на Сибир 2", ще останат тайна, казва анализаторът Александър Габуев от "Карнеги Енерджи" пред WP. Според него, на базата на снимките от срещите, има много разговори в различни сфери - военно сътрудничество, обмен на техологии и т.н.

В Пекин руският президент получи още и обещания за продъжаваща подкрепа от Северна Корея, която е от съществено значение за войната в Украйна. Пхенян предостави 12 хил. войници, които участваха в освобождаването на Курска област. Според изявленията на украинската армия към една трета от тях са били убити.

Русия използва и милиони артилерийски снаряди, както и балистични ракети от Северна Корея, военна техника и друга помощ.

Последна актуализация: 13:43 | 04.09.25 г.
Силата на Сибир 2 икономиката на Китай природен газ
23
rate up comment 5 rate down comment 0
Solar Power
преди 1 час
Ааааа за форумните иддтс Ако рашка до сега можеше да победи, то щеше да го направи. Ако можеше да победи в Афганистан от 1980-1990 то щеше да го направи. Уви винаги им идва краят на всички империи. И на тази ще дойде и 20-30 народа под руско иго ще бъдат свободни да избират сами своя път !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
22
rate up comment 2 rate down comment 0
Solar Power
преди 1 час
Както писах още преди 3 години !!! Тази война е изгодна за Китай и Индия. Държат САЩ заети, купуват нефт на половин цена и им продават техника на двойна. Изгодна е за САЩ махат стара техника и печатат долари за всички. Изгодна е за Европа. ВПК съживява всичко. Украйна ще получат 1 или 2 танка , нито да загубят нито да спечелят :)))) Познайте каква е крайната цел на всички . Хахаххахахсх
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
21
rate up comment 1 rate down comment 1
Solar Power
преди 1 час
До: AлexaндpoХахай Китай отдавна си е самостоятелна единица :) Даже води война и срещу рашка. Той си гони собствени цели. Иии да ако рашка построи всичко за своя сметка и дава на половин цена защо не ? За Украйна ще ги снабдяват с чипове на двойна цена и ще купуват нефт на половин цена :))) Бизнес. Нашето ВПК бълва яко. Да надежда има но не мисля, че е в полза на рашка. Китай не бърза да свърши войната. Рашка е зависима :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
20
rate up comment 0 rate down comment 2
Aлexaндpo
преди 1 час
До: plc, Китай може и да е съгласен, но по-важното е, че форумните зелки не са!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
19
rate up comment 4 rate down comment 1
plc
преди 1 час
Китай е съгласен Русия да построи газопровод до границата и да му продава газ на вътрешните са Русия цени !
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
18
rate up comment 1 rate down comment 1
Aлexaндpo
преди 1 час
До: Solar Power, ехааа, има някаква минимална надежда в тебе - "избягва всякакви ЗАВИСИМОСТИ от сащ " - такова нещо до скоро не се предполагаше!!! Трябваше да са послушни роби, пък то сега какво излиза? Мааайтап. Ххахахахахахаха
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
17
rate up comment 6 rate down comment 4
Solar Power
преди 1 час
До: AлexaндpoНищо няма да осигури Китай отдавна е на електричество и избягвс всякакви ЗАВИСИМОСТИ от сащ и рашка . ама тъй невежжа откудя знялл :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
16
rate up comment 7 rate down comment 4
Solar Power
преди 1 час
Super визита супер важно алабала рашката раста ия още нямат мпс , компютър ,телефон и други готини неща за обикновения човек. Когато напреднат може да ми ги пофалите инъче си е просто един гоооолям кенеееффф :)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
15
rate up comment 3 rate down comment 3
Aлexaндpo
преди 1 час
Силата на Сибир 2 не е просто инфраструктурен проект той е геополитически инструмент. За Русия това е начин да пренасочи енергийните си потоци от Европа към Азия. За Китай възможност да си осигури стабилни доставки на енергия в несигурен глобален контекст.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
14
rate up comment 1 rate down comment 2
Aлexaндpo
преди 1 час
Пекин демонстрира пренебрежение към западните призиви за дистанциране от Москва, като засили енергийното си партньорство с Русия.За Путин това е символично излизане от международната изолация, особено след началото на войната в Украйна.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
