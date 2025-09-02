IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Русия и Китай подписаха меморандум за "Силата на Сибир 2"

Пробивът идва след години на отказ на Пекин да се ангажира с развитието на проекта

11:11 | 02.09.25 г. 4
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Руската "Газпром" и китайската CNPC са подписали юридически обвързващ меморандум за газопровода "Силата на Сибир 2", съобщи ръководителят на руската газова компания Алексей Милер, цитиран от ТАСС. Той уточни, че споразумението е за 30 години и по силата му Китай ще получава евтин газ, но отказа да коментира цената и в каква валута ще бъде заплащана.

Пробивът след години отказ на Китай да се ангажира с проекта е станал на тристранната среща на руския президент Владимир Путин с китайския си колега Си Дзинпин и монголския Ухнаагийн Хурелсух в Китай.

Тримата разговаряха в Пекин, където ще се проведе и военен парад, с който Китай ще отбележи 80-та годишнина от края на Втората световна война.

Допреди дни нямаше индикации за промяна на позицията на Китай по отношение на новия газопровод. Очакваше се двете компании да подпишат договор за увеличаване на доставките с 6 млрд. куб. метра годишно. Ройтерс потвърждава, че в Китай  "Газпром" и CNPC са договорили увеличаване на доставките до 44 млрд. куб. метра годишно.

Свързани статии

Очакванията са, че това ще стане с разширяване на капацитета на "Силата на Сибир 1", който в момента е 38 млрд. куб. метра.

Плановете за "Силата на Сибир 2", обявени още през 2019 година, предвиждат да бъде изграден газопровод с дължина от 6700 км от находища в източните части на Сибир до Китай през територията на Монголия, който ще пренася към 50 млрд. куб. метра годишно. Към 2700 км от тръбите ще преминават през територията на Русия. Трасето на "Силата на Сибир 2" все още не е определено, тъй като досега Китай отказваше да се ангажира с него.

Прогнозната цена на газопровода, дискутирана преди години, е приблизително 14 млрд. долара.

Четиридневната визита на Владимир Путин в Китай е най-успешната му от началото на пълномащабната война в Украйна. Според публикация в New York Times руският президент излиза от изолацията - доскоро дори и неговите съюзници бяха по-сдържани при срещите си с него. Според анализатори началото е поставил Доналд Тръмп, който с връщането си в Белия дом е възстановил контактите с Москва, както и публично се конфронтира с лидерите на Индия и Бразилия, което ги сближава с Русия.

Финансовият министър на САЩ Скот Бесънт заяви преди ден, че Путин е "направил точно обратното" на това, което е коментирал по време на срещата му с Доналд Тръмп в Аляска и заяви, че всякакви опции за санкции ще бъдат дискутирани в Белия дом.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 11:01 | 02.09.25 г.
Силата на Сибир 2 природен газ икономиката на Китай икономиката на Русия
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
4
rate up comment 15 rate down comment 5
tisia
преди 2 часа
После се чудите защо икономиката на Китай расте а на германия не. Все разбирачи сте тука. Или и на вас са изключили GPS-а?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 7 rate down comment 11
troika
преди 2 часа
До: zelka007turboКато им го предлагат на цена под производствената най-накрая се съгласиха. Никъде не пишат каква е тя - руснаците ги е срам, че ще го продават по-евтино отколкото на собсвеното си население. Някой и друг милиард долара допълнителна загуба за Газпром на година - не е проблем. Пък и смисълът е да се налеят едни милиарди в тръба и от строителството и да се откраднат80% от парите, да ги изнесат в омразния Запад и да се купят нови яхти, това е играта на Милер и другите ***.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 6 rate down comment 12
Solar Power
преди 2 часа
Мда цената е 3 пъти надолу :) Ааа дс е Китай почти всички коли са на ток друзя
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 7 rate down comment 14
zelka007turbo
преди 3 часа
Единственото нещо , което е дискутирано е цената на газът , и нищо друго !! А Поднебесните са приели , защото ... Защо друзя антиваксъре-газовици са приели според вас ?! Предположения ?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още