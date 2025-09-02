Русия и Китай подписаха меморандум за "Силата на Сибир 2"

Руската "Газпром" и китайската CNPC са подписали юридически обвързващ меморандум за газопровода "Силата на Сибир 2", съобщи ръководителят на руската газова компания Алексей Милер, цитиран от ТАСС. Той уточни, че споразумението е за 30 години и по силата му Китай ще получава евтин газ, но отказа да коментира цената и в каква валута ще бъде заплащана.

Пробивът след години отказ на Китай да се ангажира с проекта е станал на тристранната среща на руския президент Владимир Путин с китайския си колега Си Дзинпин и монголския Ухнаагийн Хурелсух в Китай.

Тримата разговаряха в Пекин, където ще се проведе и военен парад, с който Китай ще отбележи 80-та годишнина от края на Втората световна война.

Допреди дни нямаше индикации за промяна на позицията на Китай по отношение на новия газопровод. Очакваше се двете компании да подпишат договор за увеличаване на доставките с 6 млрд. куб. метра годишно. Ройтерс потвърждава, че в Китай "Газпром" и CNPC са договорили увеличаване на доставките до 44 млрд. куб. метра годишно.

Очакванията са, че това ще стане с разширяване на капацитета на "Силата на Сибир 1", който в момента е 38 млрд. куб. метра.

Плановете за "Силата на Сибир 2", обявени още през 2019 година, предвиждат да бъде изграден газопровод с дължина от 6700 км от находища в източните части на Сибир до Китай през територията на Монголия, който ще пренася към 50 млрд. куб. метра годишно. Към 2700 км от тръбите ще преминават през територията на Русия. Трасето на "Силата на Сибир 2" все още не е определено, тъй като досега Китай отказваше да се ангажира с него.

Прогнозната цена на газопровода, дискутирана преди години, е приблизително 14 млрд. долара.

Четиридневната визита на Владимир Путин в Китай е най-успешната му от началото на пълномащабната война в Украйна. Според публикация в New York Times руският президент излиза от изолацията - доскоро дори и неговите съюзници бяха по-сдържани при срещите си с него. Според анализатори началото е поставил Доналд Тръмп, който с връщането си в Белия дом е възстановил контактите с Москва, както и публично се конфронтира с лидерите на Индия и Бразилия, което ги сближава с Русия.

Финансовият министър на САЩ Скот Бесънт заяви преди ден, че Путин е "направил точно обратното" на това, което е коментирал по време на срещата му с Доналд Тръмп в Аляска и заяви, че всякакви опции за санкции ще бъдат дискутирани в Белия дом.