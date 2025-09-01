Всички опции за санкции срещу Русия сега са на масата в Белия дом

Руският президент Владимир Путин направи точно обратното на това, което обяви, че иска да направи след срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Аляска, както и след телефонния разговор, последвал срещата на Тръмп с европейските съюзници, обяви финансовият министър на САЩ Скот Бесънт в интервю за Fox News.

"Всъщност той ескалира бомбардировките по един отвратителен начин", заяви той.

В края на август Русия извърши две масирани въздушни атаки през ден - към столицата Киев и към Одеса. И в двата случая това бяха най-масираните удари от началото на войната. Руските дронове и ракети нанесоха щети на гражданска инфраструктура и жилищни сгради и убиха десетки цивилни, включително и деца.

По думите на Бесънт сега всякакви опции за санкции срещу Русия са "на масата" и ще бъдат разгледани до края на тази седмица.

Междувременно един от съветниците на Путин Юрий Ушаков коментира пред журналиста Павел Зарубин, че договорка за среща между руския президент и президента на Украйна Володимир Зеленски, както и тристранна с Доналд Тръмп, не е имало. В Алядка Путин и Тръмп действително са говорели за увеличаване на нивото на представителство на срещите между Русия и Украйна, но от Белия дом не са продължили тематиката.

Много малко подробности станаха ясни след срещата на двамата президенти в Аляска, но от Белия дом обявиха, че започват подготовка за среща между Путин и Зеленски, която да бъде последвана и от тристранна, в която да участва и американският президент. В последнит едви украинските власти активно работеха с европейските съюзници на различни нива варианти за гаранции за сигурност, които да бъдат представени на Русия. Началникът на кабинета на Зеленски Андрий Ермак пък посети държави от Близкия изток и Европа, вероятно договаряйки предложения за мястото на предстоящата лидерска среща.

Руското издание "Комерсант" отбелязва, че темата за войната в Украйна е била водеща в кулоарите на Шанхайската организация за сътрудничество. Руският п резидент Владимир путин е обсъдил разговорите си с Доналд Тръмп с лидерите на Китай, Индия и други участници в срещата.

Бивш съветник на Белия дом - Джон Болтъ пък заяви пред Sky News, че новините от срещата в Китай не са добри - тя демонстрира сближаването на Индия и Китай, както и задълбочаване на връзките между двете страни с Русия, което е отражение на грешните решения на Доналд Тръмп. Според Болтън шансовете за мир в Украйна са по-лоши сега, отколкото преди срещата в Аляска и не изключи възможността Вашингтон да се откаже да посредничи в търсене на мирно решение за Украйна.