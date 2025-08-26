Тръмп е готов за „икономическа война“, ако Путин се откаже да преследва мира

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди за „икономическа война“, ако не успее да накара руския лидер Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски да прекратят конфликта, заявявайки, че има предвид „много сериозни“ последици, ако боевете продължат, съобщава Bloomberg.

„Това няма да е световна война, но ще бъде икономическа война, а икономическата война ще бъде лоша. Ще бъде лоша за Русия, а аз не искам това“, заяви Тръмп на среща с членовете на кабинета си във вторник в Белия дом.

Коментарите на американския президент бяха направени в отговор на въпрос дали има срок, в който Путин трябва да се съгласи на двустранни преговори със Зеленски, преди Тръмп да наложи нови санкции.

Републиканецът обеща да сложи край на войната на Русия в Украйна още в първия си ден на поста като президент, но все още продължава да се затруднява да разреши конфликта, дори след историческата среща на върха на 15 август между Тръмп и Путин в Аляска, която се разглежда като потенциално водеща до постигане на пробив.

Дипломацията на Тръмп с Путин и Зеленски повдигна въпроса за първите лични разговори на враждуващите лидери, откакто Русия извърши пълномащабно нахлуване в своя съсед преди повече от три години.

Въпреки това, повече от седмица след срещата на върха в Аляска, няма насрочена среща между двамата лидери. Белият дом по-рано заяви, че вярва, че Путин се е съгласил на среща със Зеленски и че планирането ѝ тече, въпреки че Кремъл засега не е потвърдил ангажимента.

Макар Путин да е готов да се срещне със Зеленски, когато дневният ред за тази среща на върха е готов, „този дневен ред изобщо не е готов“, заяви руският външен министър Сергей Лавров пред NBC в края на миналата седмица.

Тръмп многократно заплаши със санкции и други „последици“ Москва, както и страните, чиито покупки на руски суров петрол помагат за финансирането на военните действия на Москва срещу Украйна. Президентът вече въведе 50% мито върху вноса от Индия заради покупките ѝ на руски петрол, но не предприе по-нататъшни действия срещу Китай и други държави, които получават щедри доставки от Москва.

Тръмп сигнализира за разочарование от продължаващите атаки на Русия в Украйна - включително тези, за които той каза, че са последвали разговорите с Путин.

„Зеленски също не е съвсем невинен“, добави той. По-рано тази година Тръмп нападна Зеленски като заяви, че не е достатъчно благодарен за подкрепата на САЩ и определи украинския лидер като пречка за мира.

„Всички позират“, посочи Тръмп в отговор на въпрос относно коментарите на Лавров, че Путин няма да подпише мирно споразумение със Зеленски.

Тръмп предложи среща на върха за мир по време на разговор с Путин на 18 август, последвана от разговор в Белия дом със Зеленски и европейските лидери, на която обсъдиха гаранциите за сигурност, които те смятат за необходими за осигуряване на траен мир и възпиране на по-нататъшни руски агресии.

Зеленски заяви наскоро, че очаква да получи гаранции за сигурност, подкрепени от САЩ и европейските партньори, „в следващите дни“.