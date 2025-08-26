Тръмп: Центърът за данни на Meta в Луизиана ще струва 50 млрд. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Meta Platforms Inc. планира да вложи 50 млрд. долара за изграждането на своя мащабен център за данни в селските райони на Луизиана.

По време на заседание на кабинета, Тръмп заяви, че е възхитен от цената на проекта, който в момента се строи, съобщава Bloomberg.

„Когато казаха 50 милиарда долара за завод, аз попитах: „Какво, по дяволите, е това завод?“, сподели Тръмп, показвайки графика, която според него му е дадена от главния изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг. Тя показва центъра за данни, наложен върху Манхатън, за да се демонстрира мащабът.

„Когато погледнете това, разбирате защо е 50 милиарда долара“, заяви още държавният глава.

Говорител на Meta отказа да коментира коментарите на Тръмп относно центъра за данни, който компанията нарече „Хиперион“. Компанията за социални платформи, която инвестира стотици милиарди долари в опит да се превърне в основен играч в надпреварата за изкуствения интелект, заяви публично, че инвестицията ѝ в центъра за данни ще надхвърли 10 млрд. долара.

Тръмп заяви, че американските компании вече могат да изграждат огромни центрове за данни само защото „им позволяваме да изграждат свои собствени електрически съоръжения“.

По-рано този месец Bloomberg съобщи, че Meta е избрала Pacific Investment Management Co. и Blue Owl Capital Inc. да ръководят финансирането на стойност 29 млрд. долара за центъра за данни в Луизиана, което е най-големият пакет за финансиране, свързан с конкретен център за данни за изкуствен интелект.