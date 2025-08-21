Meta натисна спирачките на харченето на пари за AI кадри

Meta Platforms е спряла наемането на служители за новото си подразделение за изкуствен интелект (AI), слагайки край на харченето на средства, което доведе до вълна от скъпи назначения на изследователи и инженери, потвърди компанията, цитирана от CNBC.

За паузата писа първо Wall Street Journal, който съобщи, че замразяването е влязло в сила миналата седмица и е било наложено на фона на по-широко преструктуриране на групата. Медията се позовава на източници, запознати с въпроса.

Говорител на Meta заяви, че паузата е просто „основно организационно планиране: създаване на стабилна структура за нашите нови усилия за суперинтелект, след като привлечем хора и предприемем годишни бюджетни и планови дейности“.

Според статията на WSJ неотдавнашно преструктуриране в Meta е разделило усилията ѝ в сферата на изкуствения интелект на четири екипа. Това включва екип, фокусиран върху изграждането на машинен суперинтелект, наречен „TBD лаборатория“ или „Ще бъде определено“, подразделение за продукти на изкуствен интелект, подразделение за инфраструктура и звено, фокусирано върху дългосрочни проекти и проучвания.

И четирите групи принадлежат към Meta Superintelligence Labs – име, което отразява желанието на главния изпълнителен директор Марк Зукърбърг да изгради изкуствен интелект, който може да превъзхожда най-умните хора в когнитивните задачи.

В преследване на тази цел Meta инвестира агресивно в изкуствен интелект тази година. Това включва усилия за привличане на най-добрите кадри от други AI компании, като се появи информация, че офертите включват бонуси до 100 млн. долара за подписване.

В рамките на един от най-агресивните си ходове Meta привлече Александър Уан, основател на Scale AI, като част от сделка, в която компанията майка на Facebook плати 14,3 млрд. долара за 49% дял в стартъпа за изкуствен интелект.

Сега Уан ръководи AI лабораторията на компанията, фокусирана върху развитието на серията ѝ от големи езикови модели с отворен код Llama.

Прекалено много разходи?

Въпреки че агресивната стратегия за наемане на персонал на Meta привлече вниманието на медиите през последните месеци заради високите суми, други технологични компании с мегаголяма капитализация също наливат милиарди в кадри в областта на изкуствения интелект, както и в научноизследователска и развойна дейност и инфраструктура за AI.

Внезапната пауза в наемането на персонал в областта на изкуствения интелект от собственика на Facebook и Instagram обаче бива наложена на фона на нарастващите опасения, че инвестициите в AI се случват твърде бързо, както и на фона на по-широката разпродажба на американски технологични акции тази седмица.

По-рано тази седмица главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман каза пред група журналисти, че според него изкуственият интелект е в балон.

Много технологични анализатори и инвеститори обаче не са съгласни с идеята за балон в областта на изкуствения интелект.

„Алтман е златното дете на революцията в областта на изкуствения интелект и може да има аспекти от хранителната верига на изкуствения интелект, които показват известно раздуване с течение на времето, но като цяло смятаме, че технологичните акции са подценени спрямо тази четвърта индустриална революция“, коментира технологичният анализатор Дан Айвс от Wedbush Securities.

Той също така отхвърля идеята, че Meta може да съкращава разходите си за изкуствен интелект по смислен начин, казвайки, че Meta просто е в „режим на храносмилане“ след сериозно харчене.